Чемпион Европы надеется на дебют в сборной Казахстана

Новичок сборной Казахстана Александр Зуев высказался о вызове в национальную команду, сообщают Vesti.kz.

Полузащитник сербского ИМТ надеется дебютировать за сборную в ноябре.

В прошедшем матче с Финляндией в рамках отбора на Евро-2024 Зуев мог выйти на замену, но Магомед Адиев после игры объяснил, почему не выпустил новичка сборной Казахстана.

"Рад вызову в национальную сборную Казахстана! Это моя историческая родина, и я горд защищать честь страны. К сожалению, не удалось дебютировать, но впереди долгий путь, надеюсь, что удастся сделать это в ближайших матчах. Главное, что команда набрала очки. Бахтиера поздравляю с новым достижением", - написал Зуев в своем Telegram-канале.

Зуев является уроженцем Костаная и начинал делать свои первые футбольные шаги в "Тоболе". В 2005-м, когда ему было девять лет, он с родителями переехал в Челябинск. Дальше его карьера строилась уже в России.

Этим летом полузащитник, выступавший за многие российские клубы, получил гражданство Казахстана и право играть за национальную сборную.

Напомним, Зуев становился победителем Евро-2013 до 17 лет в составе сборной России, отыграв все пять матчей на турнире.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Словения 8 6 1 1 17-6 19 2 Дания 8 6 1 1 17-7 19 3 Казахстан 8 5 0 3 12-9 15 4 Финляндия 8 4 0 4 12-9 12 5 Северная Ирландия 8 2 0 6 7-9 6 6 Сан-Марино 8 0 0 8 1-26 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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