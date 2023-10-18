Чемпион Европы надеется на дебют в сборной Казахстана

Новичок сборной Казахстана Александр Зуев высказался о вызове в национальную команду, сообщают Vesti.kz.
Полузащитник сербского ИМТ надеется дебютировать за сборную в ноябре.
В прошедшем матче с Финляндией в рамках отбора на Евро-2024 Зуев мог выйти на замену, но Магомед Адиев после игры объяснил, почему не выпустил новичка сборной Казахстана.
"Рад вызову в национальную сборную Казахстана! Это моя историческая родина, и я горд защищать честь страны. К сожалению, не удалось дебютировать, но впереди долгий путь, надеюсь, что удастся сделать это в ближайших матчах. Главное, что команда набрала очки. Бахтиера поздравляю с новым достижением", - написал Зуев в своем Telegram-канале.
Зуев является уроженцем Костаная и начинал делать свои первые футбольные шаги в "Тоболе". В 2005-м, когда ему было девять лет, он с родителями переехал в Челябинск. Дальше его карьера строилась уже в России.
Этим летом полузащитник, выступавший за многие российские клубы, получил гражданство Казахстана и право играть за национальную сборную.
Напомним, Зуев становился победителем Евро-2013 до 17 лет в составе сборной России, отыграв все пять матчей на турнире.
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