"Появилась злость на самих себя". Адиев - о сенсационной победе над Финляндией

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прокомментировал сенсационную победу над Финляндией в матче отбора на Евро-2024, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Хельсинки завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На гол Роберта Тэйлора, забитого в первом тайме, Казахстан ответил дублем Бахтиера Зайнутдинова.

- На нас немного давит. Ребята очень хотят сделать большой праздник в Казахстане, поэтому есть определенное давление, скованность. Когда уже пропустили гол, я, по большому счету, в первом тайме каких-то перестановок не делал. Когда пропустили гол, появилась злость, в первую очередь на самих себя. Такой переломный момент. Ну и, кажется, соперник стал играть менее активно. Может мы подавили их активность. Наверное, это наши внутренние резервы, которые помогли выиграть этот матч.

- Вы готовили замену Зуева. Почему он в итоге не вышел?

- Я за счет Зуева хотел добавить атакующего потенциала. Он неплохо выглядел в тренировочном процессе. Но когда забили и сравняли был бы, возможно, неоправданный риск, потому что пенальти забили. У нас пошли дополнительные эмоции. Мы этими же футболистами усилии игру, у нас стали появляться моменты. Я не видел смысла добавлять еще одного атакующего игрока. Было ощущение, что мы свой момент можем найти, а выпустив его, мы могли оголить свои тылы. Поэтому я оставил все как есть, добавив свежих игроков, чтобы было больше беговой работы. Черновой работы. Нормальный план. Он нам удался.

- Стало ли для вас удивлением, что Финляндия доминировала в стартовые 20 минут?

- Финляндия - достойная сборная. Серьезный соперник, плюс и мы, и Финляндия понимали цену этой победы. Кто проигрывает, тот и отлетает от выхода на Евро. Поэтому было ощущение и понимание того, что при своих полных трибунах, прекрасной поддержке болельщиков команда полезет вперед. Мы должны были более хладнокровнее играть, но продавили нас. Но потом мы свое взяли. Какого-то большого удивления не было, что они активно начнут.

На данный момент команда Магомеда Адиева имеет в своем активе 15 очков после восьми туров в квалификации Евро-2024.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Словения 8 6 1 1 17-6 19 2 Дания 8 6 1 1 17-7 19 3 Казахстан 8 5 0 3 12-9 15 4 Финляндия 8 4 0 4 12-9 12 5 Северная Ирландия 8 2 0 6 7-9 6 6 Сан-Марино 8 0 0 8 1-26 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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