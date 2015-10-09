Бывший одноклубник Роналду может возглавить сборную Казахстана

Казахстанская федерация футбола (КФФ) рассматривает португальского специалиста Руи Жорже в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера национальной команды, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Опыт Руи Жорже

52-летний тренер известен 15-летней работой со сборной Португалии до 21 года, воспитавшей целое поколение звезд мирового футбола. С ноября 2010 года по июль 2025-го он возглавлял молодежную команду страны, став самым долго работающим наставником сборной до 21 года в Европе. За это время под его руководством прошли школу 65 футболистов, впоследствии выступавших за главную команду Португалии, включая Бернарду Силву, Бруну Фернандеша, Жоау Канселу и Диогу Кошту.

Руи Жорже обладает лицензией UEFA Pro и уникальным опытом работы с национальными сборными, что делает его ценным кандидатом для Казахстана. Во время игровой карьеры португалец пересекался с пятикратным обладателем Золотого мяча Криштиану Роналду в составе «Спортинга».

Ситуация в сборной Казахстана

В настоящее время сборную страны возглавляет Талгат Байсуфинов. Под его руководством команда провела четыре матча: одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение. Контракт Байсуфинова истекает в конце декабря, после чего КФФ приступит к решению вопроса о назначении нового наставника.

Руи Жорже свободен после завершения контракта с Федерацией футбола Португалии в июле 2025 года, что позволяет ему оперативно рассмотреть предложение Казахстана.

