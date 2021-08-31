Все будут злые, потому что сыграли 1:1 с Казахстаном - вратарь сборной Украины

Вратарь донецкого "Шахтера" и сборной Украины по футболу Анатолий Трубин поделился своими ожиданиями от предстоящего матча отборочного раунда чемпионата мира-2022 против Казахстана. Он отметил, что команда захочет отыграться за ничью в первой встрече.

"За команду я не переживаю, потому что собраны хорошие игроки, высококлассные, просто нужно максимально сильно подготовиться, потому что времени будет очень мало, плюс сейчас этот будет перелет в Казахстан, поэтому нужно подготовиться по максимуму, тем более. Думаю, что все будут злые, как минимум, потому что сыграли 1:1 с Казахстаном, не будут уже думать, что это будет легкая прогулка, и поэтому сейчас новый тренер принесет что-то новое. Я думаю, что все будет хорошо", - цитирует Трубина UA Football.

Напомним, Казахстан примет Украину на "Астана Арене" в Нур-Султане 1 сентября.

Звезды в деле: Украина назвала состав на матч против Казахстана. Сборная уже отправилась в Нур-Султан

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