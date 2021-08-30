Звезды в деле: Украина назвала состав на матч против Казахстана. Сборная уже отправилась в Нур-Султан

Стал известен список футболистов сборной Украины, которые отправились в Нур-Султан на матч квалификации чемпионата мира-2022 против Казахстана, сообщает KazFootball.kz.
Наши футболисты сыграют против против Украины 1 сентября в Нур-Султане. Начало встречи – в 20:00 по столичному времени.
Состав:
Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Дмитрий Резник ("Ворскла"), Денис Бойко ("Динамо Киев");
Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – "Шахтер" Донецк), Александр Караваев, Илья Мешкотно, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все – "Динамо Киев"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Тарас Качараба ("Славия", Чехия);
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все – "Динамо Киев"), Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба – "Ференцварош", Венгрия), Евгений Макаренко ("Фехервар", Венгрия);
Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).
Данные игроки также заявлены на игру против Франции.
Отметим, что Украина уже вылетела в Нур-Султан.
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