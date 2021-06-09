Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Составы всех сборных на Евро-2020 Угадай результаты матчей Евро-2020!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Евро-2020 Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Бразилия выиграла шестой матч в отборе к ЧМ-2022. Неймар снова забил

Еще он отдал ассист.

Бразилия выиграла шестой матч в отборе к ЧМ-2022. Неймар снова забил
Фото: БКФ©
Новости спорта Футбол Сборные
0

Сборная Бразилии по футболу победила Парагвай в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Асунсьоне и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, у которых уже на четвертой минуте отличился Неймар. В компенсированное время (на 90+3-й) форвард ПСЖ ассистировал Лукасу Пакете, который и поставил точку в матче.

Как итог, Бразилия одержала шестую победу в шести матчах и с 18 очками закрепилась на первом месте в таблице. Парагвай с семью баллами расположился на шестой позиции из десяти.

Напомним, что ранее Неймар помог своей сборной победить Эквадор.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Бразилия Парагвай ЧМ-2022 Неймар

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
13:00
Футбол

Бразилия выиграла шестой матч в отборе к ЧМ-2022. Неймар снова забил
7 июня
21:45
Футбол

Составы всех сборных на Евро-2020: потери, самые возрастные, молодые и дорогостоящие
5 июня
21:49
Футбол

"Они еще покажут себя в этом отборе". Капитан бельгийской "молодежки" оценил уровень сборной Казахстана и выделил ее футболистов
5 июня
13:23
Футбол

Сборная Бразилии собралась бойкотировать Кубок Америки
5 июня
11:48
Футбол

Неймар помог сборной Бразилии выиграть пятый матч в отборе ЧМ-2022
5 июня
08:08
Футбол

Сыграл по-бразильски, или как футболист Северной Македонии издевательски обвел защитника сборной Казахстана
5 июня
07:43
Футбол

"Нам не нужна эйфория". Тренер Северной Македонии высказался о крупной победе над Казахстаном
5 июня
07:25
Футбол

Талгат Байсуфинов нашел объяснение разгрому от участника Евро-2020
5 июня
00:38
Футбол

Видеообзор матча, или как "молодежка" Казахстана проиграла Бельгии на старте отбора Евро-2023
4 июня
23:49
Футбол

Фиаско сборной Казахстана: пропустили четыре мяча от участника Евро-2020 в матче с удалением и пенальти
4 июня
22:54
Футбол

Сборная Казахстана осталась вдесятером в матче с участником Евро-2020
4 июня
21:19
Футбол

Сборная Казахстана по футболу назвала стартовый состав на матч с Северной Македонией
4 июня
20:56
Футбол

Молодежная сборная Казахстана стартовала с поражения в отборе на Евро-2023
4 июня
19:59
Футбол

Казахстанская "молодежка" забила первый гол в отборе на Евро-2023
4 июня
18:09
Футбол

Молодежная сборная Казахстана огласила состав на стартовый матч Евро-2023
4 июня
17:08
Футбол

Доверие к старожилам и шанс для дебютантов. Ориентировочный состав Казахстана на матч с участником Евро-2020
4 июня
16:02
Футбол

Экс-тренер "Спартака" назвал победителя в матче Казахстана с участником Евро-2020
4 июня
10:20
Футбол

Болельщики набросились на Неймара перед матчем сборной Бразилии
4 июня
09:41
Футбол

Жалость к Португалии, сюрпризы от аутсайдеров и несколько фаворитов. Казахстанские эксперты дали прогноз на Евро-2020
4 июня
09:09
Футбол

Прямая трансляция товарищеского матча сборной Казахстана по футболу против Македонии
4 июня
08:53
Футбол

"Репетиция перед Евро". Вернувшийся в сборную Казахстана Байтана - о матче с Македонией, рождении ребенка и мотивации
4 июня
08:41
Футбол

Байсуфинов озвучил задачу на матч сборной Казахстана с Македонией и рассказал о составе и травмах футболистов
4 июня
08:23
Футбол

Украина удивит, Германия разочарует, Франция победит? Прогноз на Евро-2020
4 июня
08:13
Футбол

Прямая трансляция матча отбора на молодежное Евро Казахстан - Бельгия
3 июня
20:08
Футбол

"Это не та команда, которую следует недооценивать". Игрок "Наполи" - о матче с Казахстаном
3 июня
19:50
Футбол

Тренер участника Евро-2020 оценил перед матчем сборную Казахстана
3 июня
17:42
Футбол

Самый дорогой игрок европейского клуба прибыл в расположение сборной Казахстана
3 июня
14:44
Футбол

Казахстанская "молодежка" стартует в отборе на Евро. В сборной сменщик Покатилова, талант из "Актобе" и любимчик "КраСавы"
3 июня
11:22
Футбол

Сборная Казахстана лишилась голкипера на матч с Македонией
3 июня
10:30
Футбол

Футболисты сборной Казахстана столкнулись с серьезной проблемой в Македонии. Матч под угрозой срыва
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика