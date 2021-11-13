Босния выбыла из борьбы за путевку на ЧМ-2022 по футболу в группе с Казахстаном

Сборная Боснии и Герцеговины потерпела поражение в матче отборочного раунда чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках группы D, в которой также выступает Казахстан, команда на своем поле принимала Финляндию и уступила со счетом 1:3.

Обе сборные претендовали на второе место в группе. Гости вышли вперед на 29-й минуте благодаря голу Маркуса Форсса, а на 51-й Робин Лод увеличил отрыв.

Лука Менало на 69-й минуте сократил отставание хозяев, но на 73-й Дэниэл О’Шонесси снял вопрос о победителе.

При этом с 37-й минуты Финляндия осталась в меньшинстве после удаления за подножку Юкки Райталы.

Финляндия с 11 очками вышла на второе место в группе, где лидирует Франция, имеющая на один балл больше. Команды сыграют друг против друга в заключительном туре. Сегодня же Франции предстоит принять Казахстан, который является аутсайдером.

На третьем месте идет Украина, и она сыграет в заключительном матче с Боснией, которая вслед за Казахстаном выбывает из борьбы за путевку на чемпионат мира.