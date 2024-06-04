Борьба за ЧМ-2026 и шанс в Лиге наций. Какие цели у Черчесова в сборной Казахстана?

Сборная Казахстана по футболу начинает очередной цикл с новым главным тренером - небезызвестным Станиславом Черчесовым. Подписание контракта КФФ с российским специалистом взорвало казахстанское инфополе - эта новость стала чуть ли не самой обсуждаемой в стране. Корреспондент Vesti.kz поразмышлял над тем, какие задачи стоят перед 60-летним наставником в сборной Казахстана.

Если и назначать нового тренера, то руководство КФФ сделало это вовремя. Через три месяца команда начнет свой путь в Лиге наций, причем в дивизионе B. Матчи с Австрией, Норвегией и Словенией будут сложными, но это очень важный период для сборной.

Кто-то считает, что Лига наций - второстепенный турнир, но для таких сборных, как Казахстан, он открывает новые возможности. Даже шансы попасть на Евро-2024 через стыки появились только благодаря успеху в Лиге наций в 2022 году.

Теперь же Лига наций для сборной Казахстана - это дополнительная возможность побороться за путевку на чемпионат мира 2026 года (ЧМ-2026). На этом мундиале впервые выступят 48 национальных команд вместо 32, а количество европейских сборных увеличится с 13 до 16. Поэтому шансов попасть на ЧМ, пусть и немного, но будет больше.

Лига наций тоже предоставит дополнительный шанс, но для этого нужно выиграть группу. Прямого выхода на ЧМ можно добиться только в случае победы отборочной группе. Квалификация ЧМ-2026 пройдет с марта 2025-го до конца марта 2026-го.

Победитель группы Лиги наций получит еще одну возможность через стыковые групповые соревнования. Там будут объединены четыре самых высокорейтинговых победителя групп Лиги наций, которые не попали на ЧМ через квалификацию, а также 12 сборных, которые заняли вторые место в отборочном цикле.

Задача не из простых, но наверняка в КФФ ставят высокие цели. Поэтому можно предположить, что перед Черчесовым будет стоять миссия зацепиться за шансы попасть на мундиаль 2026 года через Лигу наций или вторую позицию в отборочном цикле. Для казахстанской дружины выход на мировое первенство, которое пройдет в США, Канаде и Мексике, стало бы историческим достижением.

Но пока говорить об этом рано, так как для этого нужно проделать огромную работу. На сегодняшний день сборная вряд ли соответствует уровню финальной части ЧМ, и это нужно признать. Но время у команды и Черчесова будет, в том числе для смены поколений и выработки своего рисунка игры.

Сохранение прописки в дивизионе B Лиги наций тоже можно считать определенным успехом для сборной и для Черчесова персонально. Для этого команде нужно избежать последнего четвертого места в группе. Если же после шести туров казахстанцы финишируют третьими, то их ждут два матча против одной из команд, занявшей второе место в группе дивизиона С. Своего рода стыки за сохранение прописки/понижение в классе. Аналогичные стыки будут в случае второго места, но уже за повышение в Лигу А.

Напомним, что матчи Лиги наций с участием казахстанской сборной пройдут с 6 сентября по 17 ноября. Это будут первые игры турнирного значения для Черчесова у руля команды.

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Фото: UEFA Nations League, FIFA©️