"Бенфика" или сборная? Моуринью признался, какой вариант был для него приоритетным

Известный португальский тренер Жозе Моуринью, который недавно принял "Бенфику" после ухода из "Фенербахче", признался, что изначально планировал вернуться на родину ради главной работы - возглавить сборную Португалии, сообщают Vesti.kz.

"Четыре-шесть лет назад я контактировал с "Бенфикой", но у меня была работа, и ничего не сложилось. Этим летом у меня не было вообще никаких контактов с "Бенфикой". Ни с кем из клуба. У меня был контракт с "Фенербахче", и я намеревался отработать его до конца.

Я был далек от мыслей о возвращении в Португалию в качестве клубного тренера. Я всегда думал, что Роберто Мартинес может выиграть ЧМ-2026, после чего захочет уйти через парадный вход, и затем приду я.

Когда "Бенфика" проиграла в матче с "Карабахом", я находился в Барселоне с женой, а на следующий день мне позвонил сам президент: "Мистер, можем ли мы поговорить? Я бы хотел видеть тренера, способного работать в "Бенфике". Я ответил, что прибуду в Португалию в конце дня, и тогда мы поговорим. Вот и вся история", - приводит слова Моуринью A Bola.