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Байсуфинов рассказал о победе над Таджикистаном, негативе после 0:8 от Франции и своем будущем в сборной Казахстана

Байсуфинов рассказал о победе над Таджикистаном, негативе после 0:8 от Франции и своем будущем в сборной Казахстана
©КФФ
Новости спорта Футбол Сборные

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов подвел итоги победы над Таджикистаном в товарищеском матче, а также высказался о своем будущем в команде.

Встреча прошла на "Астана Арене" и завершилась со счетом 1:0. единственный гол забил Бахтиер Зайнутдинов. Таким образом, Казахстан прервал 15-матчевую серию без побед.

- Во-первых, всех вас с победой! За это терпение, ждали целый год... В первую очередь, эта победа посвящается нашим преданным болельщикам, и за это большое спасибо надо сказать ребятам. Думаю, что реально после той игры (0:8 от Франции) и после всего негатива, что был, они смогли встать на ноги и добыли эту победу.

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- Почему вы выбрали, чтобы Влад Васильев сегодня играл слева латераля, на неродной для себя позиции?
- Влад на этой позиции играл, когда был в "Энергетике-БГУ", мы это знаем. Даже в Бресте, в "Динамо" играл. Парень с объемом, функциональное состояние хорошее. Ну и то, что нам нужно было играть на победу, так как справа у нас играл Астанов, где-то он помоложе, мы предполагали, что ему будет больше Баха помогать или где-то за счет скоростных действий. А слева мы ждали, что Влад в техническом плане более оснащенный, и имея впереди Щеткина, мы требовали, чтобы Влад делал полуфланговые и фланговые кроссы. Именно зная состав и все данные соперника, что мы вверху играем хорошо, мы хотели эти моменты использовать в завершающей стадии после фланговых кроссов. Где-то получалось, особенно в начале. Наши латерали играют широко, и за счет наших центральных полузащитников, чтобы они активно ходили в эти свободные зоны, и есть проникающие - пожалуйста, нет - идут диагональные передачи на наших хавбеков. Вот такой был план на игру.

- Расскажите Ваше мнение по матчу и дайте оценку игре впервые вышедших в основном составе Алибека Касыма и Султанбека Астанова.
- Спасибо, всех поздравляю с победой. Во-первых, надо поблагодарить ребят. Если говорить об этих двух игроках, мы с первого дня говорили, что Алибек Касым был вместе с составом, осторожно готовили его, разговаривали. Он все понял, спасибо ему. Он улучшил свою игру, хорошо сыграл. На будущее, можно сказать, у нас есть хороший центральный защитник. Астанов был вместе с нами, показал свою игру. На мой взгляд, оба хорошо справились. Посмотрим, как дальше будет.

- 24 декабря заканчивается Ваш контракт. Останетесь на еще один год или у Вас есть другие планы?
- На этот счет мы не думали, не обсуждали. Все будет решать руководство. Когда обсудим, тогда и дадим ответ. Посмотрим, как будет.  

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Метки:
Байсуфинов Талгат Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Таджикистан

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