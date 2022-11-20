Аймбетов вошел в топ-10 бомбардиров в истории сборной Казахстана

Нападающий сборной Казахстана по футболу Абат Аймбетов стал автором единственного гола команды в товарищеском матче с ОАЭ (1:2). Этот мяч стал шестым для 27-летнего форварда в футболке национальной команды. Благодаря этому Аймбетов вошел в топ-10 бомбардиров сборной, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Аймбетов дебютировал за сборную в июне 2019 года в гостевом матче против Бельгии (0:3). К текущему моменту на счету игрока 26 матчей за национальную команду, в которых он отметился шестью голами и двумя ассистами.

Забивал Абат в ворота сборной Беларуси (дважды), Азербайджана (дважды), Литвы и ОАЭ. Теперь он сравнялся по количеству голов с Игорем Авдеевым, Олегом Литвиненко, Сергеем Остапенко и Исламбеком Куатом. Все они занимают 7-11-е места в списке лучших бомбардиров сборной.

Опережают Аймбетова Руслан Балтиев (13), Виктор Зубарев (12), Бахтиер Зайнутдинов (10), Дмитрий Бяков (8), Сергей Хижниченко (8) и Нурбол Жумаскалиев (7).

Напомним, что сборная Казахстана проиграла команде ОАЭ со счетом 1:2. Это был последний матч команды в 2022 году.

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