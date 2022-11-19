Сборные Казахстана и ОАЭ выявили победителя в матче с дублем и удалением

Сборная Казахстана по футболу провела заключительный матч в 2022 году, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Национальная команда в товарищеской встрече играла против сборной ОАЭ. Матч в Абу-Даби завершился победой хозяев по счетом 2:1.

ОАЭ на 13-й минуте открыли счет благодаря голу Фабио Лимы.

Долгое время результат на табло оставался неизменным, пока на 62-й минуте Абат Аймбетов не забил ответный мяч. В этом эпизоде форварду "Астаны" ассистировал его одноклубник Тимур Досмагамбетов.

Впрочем, на 71-й минуте Лима оформил дубль и установил окончательный счет.

А на 79-й минуте сборная Казахстана осталась в меньшинстве после удаления Александра Марочкина за фол последней надежды.

Команда Магомеда Адиева потерпела третье поражение подряд. Ранее национальная команда в рамках заключительного тура Лиги наций уступила в Баку Азербайджану - 0:3, затем в товарищеской игре проиграла Узбекистану (0:2) в Ташкенте.

Отметим, что в этом году национальная команда сумела подняться в дивизион B Лиги наций. А в 2023-м сборную Казахстана ожидает отборочный турнир на Евро-2024.

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