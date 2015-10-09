В Англии отреагировали на дебютный гол Сатпаева в сборной Казахстана

В Англии отреагировали на дебютный гол будущего игрока лондонского "Челси" Дастана Сатпаева за сборную Казахстана, передают Vesti.kz.

Накануне 17-летний форвард алматинского "Кайрата" забил национальной команде Бельгии (1:1) в рамках заключительного тура отборочного турнира на чемпионат мира-2026.

"Дастан Сатпаев только что забил гол за Казахстан в ворота Бельгии — это его первый гол за сборную в возрасте 17 лет. Казахский вундеркинд присоединится к "Челси" в августе", — пишет английский Sports Illustrated FC.

В феврале этого года "Кайрат" официально объявил о продаже своего 17-летнего таланта в английский клуб. Форвард сможет присоединиться к новой команде после достижения совершеннолетия в августе 2026 года.

В минувшем сезоне КПЛ Сатпаев помог "жёлто-чёрным" удержать чемпионский титул и стал вторым бомбардиром турнира, забив 14 голов. В текущей кампании он продолжает защищать цвета алматинцев на групповом этапе Лиги чемпионов, проведя уже 40 матчей во всех соревнованиях и оформив 18 забитых мячей вместе с восемью результативными передачами.

Dastan Satpayev has just scored for Kazakhstan against Belgium - his first international goal at 17.



The Kazakh wonderkid will be joining Chelsea in August. pic.twitter.com/4QBhgNXq22 — Sports Illustrated FC (@SI_FootballClub) November 15, 2025

