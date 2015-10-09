Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
16 ноября 21:39
 

В Англии отреагировали на дебютный гол Сатпаева в сборной Казахстана

  Комментарии

Поделиться
В Англии отреагировали на дебютный гол Сатпаева в сборной Казахстана Дастан Сатпаев. ©КФФ

В Англии отреагировали на дебютный гол будущего игрока лондонского "Челси" Дастана Сатпаева за сборную Казахстана, передают Vesti.kz.

Поделиться

В Англии отреагировали на дебютный гол будущего игрока лондонского "Челси" Дастана Сатпаева за сборную Казахстана, передают Vesti.kz.

Накануне 17-летний форвард алматинского "Кайрата" забил национальной команде Бельгии (1:1) в рамках заключительного тура отборочного турнира на чемпионат мира-2026.

"Дастан Сатпаев только что забил гол за Казахстан в ворота Бельгии — это его первый гол за сборную в возрасте 17 лет. Казахский вундеркинд присоединится к "Челси" в августе", — пишет английский Sports Illustrated FC.

В феврале этого года "Кайрат" официально объявил о продаже своего 17-летнего таланта в английский клуб. Форвард сможет присоединиться к новой команде после достижения совершеннолетия в августе 2026 года.

В минувшем сезоне КПЛ Сатпаев помог "жёлто-чёрным" удержать чемпионский титул и стал вторым бомбардиром турнира, забив 14 голов. В текущей кампании он продолжает защищать цвета алматинцев на групповом этапе Лиги чемпионов, проведя уже 40 матчей во всех соревнованиях и оформив 18 забитых мячей вместе с восемью результативными передачами.

"Не феномен". Зарубежный тренер вынес вердикт Дастану Сатпаеву

Товарищеские матчи 2025   •   Хорватия, Пула   •   Товарищеский матч, мужчины
Сегодня 22:00   •   не начат
Казахстан
Казахстан
- : -
Фарерские острова
Фарерские острова
Кто победит в основное время?
Казахстан
Ничья
Фарерские острова
Проголосовало 702 человек

Реклама

Живи спортом!