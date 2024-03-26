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Адиев соберет новую команду? Что ждет сборную Казахстана после разгрома от Греции

Адиев соберет новую команду? Что ждет сборную Казахстана после разгрома от Греции
©КФФ

Перед матчем сборной Казахстана по футболу с Люксембургом Магомед Адиев достаточно откровенно высказался по поводу матча с Грецией (0:5), нынешнего состава команды и своего возможного будущего. Корреспондент Vesti.kz считает, что в словах главного тренера есть несколько посылов, которые так или иначе приведут к изменениям. 

Прежде всего, Адиев сам прояснил ситуацию относительно своего будущего. И если раньше специалист в той или иной степени задумывался о клубной работе, то сейчас в нем чувствуется другой настрой. Большинство понимают, работа Адиева в сборной Казахстана так или иначе останется в памяти как позитивная и во многом историческая с точки зрения результатов. Но в то же время, есть такое свойство у человека - он запоминает последнее, и есть ощущение, что Магомед Мусаевич не желает оставлять сборную на фоне одного из самых болезненных поражений, он видит потенциал и желает уйти победителем, а не проигравшим. Это нормально для амбициозного и по-прежнему очень молодого по тренерским меркам специалиста. 

Поэтому на данный момент вероятность ухода Адиева представляется незначительной, хоть и сейчас сильнее карты в руках руководства КФФ, а не у тренера. 

Еще один косвенный факт того, что Адиев останется - его публичные мысли об обновлении состава сборной. Он в очередной раз сказал, что команду ждет перезагрузка, цикл этого состава подходит к концу. Наставник вновь четко обозначил свои принципы - не имеет значение величина твоего имени и статуса, главное - нынешнее состояние формы, профессионализм и степень твоей адаптации к игре команды. В Афинах, как и подтвердил тренер, было несколько игроков, недовольных своим нахождением в запасе. Но Адиев не отступил от принципов и его первый сигнал к обновлению прозвучал как раз в Греции - он выпустил на второй тайм молодого Адилета Садыбекова на очень ответственную позицию.

Этот жест показатель того, что никому не гарантировано место в основе, даже несмотря на огромный вклад в циклах Лиги наций и отборе на Евро-2024.

Кроме того, Адиев понимает, что изменений ждут и с его стороны. Любопытно, способна ли сборная Казахстана играть в другой футбол - быть структурно гибкой, разнообразной, креативной.

Именно поэтому грядущий матч в Люксембурге не является формальностью. Он становится водоразделом, шансом, которого у некоторых уже может больше не быть в дальнейшем. Сборная Казахстана оказалась в низшей точки падения при Адиеве, она никогда не была в такой ситуации и посмотрим, как коллектив выберется из этого положения.

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Напомним, матч Люксембург - Казахстан пройдет с 26 на 27 марта. По казахстанскому времени стартовый свисток прозвучит в 00:45.

Фото: КФФ©

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Метки:
Адиев Магомед Евро 2024 Футбол Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Сборная РК по футболу Люксембург

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