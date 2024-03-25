Тренер сборной Люксембурга назвал главные качества Казахстана

Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольтц высказался о предстоящем товарищеском матче со сборной Казахстана и выделил сильные стороны соперника, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Сборная Казахстана - это очень страстная команда, дисциплинированная, мобильная, у них горячее сердце и в них чувствуется жажда победы. Мы ожидаем серьезного противостояния, соперник представляет опасность. В какой-то степени Казахстан похож на нашего прежнего соперника - сборную Грузии. Еще одна черта Казахстана - быстрый переход из обороны в атаку. Казахстан набрал 18 очков в отборе - это очень много и это еще один показатель этой команды.

Да, конечно, мы разочарованы, что мы не вышли в финал, но так или иначе каждая игра имеет значение и завтра мы пойдем только за победой", - отметил Хольтц.