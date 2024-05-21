Адиев сделал заявление о своем будущем в "Ахмате"

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев, который возглавляет также "Ахмат", рассказал, когда прояснится его будущее в грозненском клубе, передает Vesti.kz.

Соглашение, которое было заключено в апреле, истекает 1 июня.

"28 мая я уже буду в Казахстане, приступлю к своим прямым обязанностям в сборной. Думаю, точно станет ясно после двух товарищеских игр", - заявил Адиев в интервью "Матч ТВ".

46-летний специалист возглавил "Ахмат" в начале апреля, подписав контракт до конца сезона. Грозненцы с 35 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Параллельно Адиев возглавляет сборную Казахстана.

Отметим, что сборная Казахстана проведет два товарищеских матча. 7 июня она сыграет против сборной Армении и 11 июня померится силами со сборной Азербайджана.

Адиев "сделал выбор" между сборной Казахстана и "Ахматом"