Адиев раскрыл планы на новичка сборной Казахстана по футболу из России

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев высказался по поводу новичка команды - полузащитника Александра Зуева, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "РБ Спорт".

Зуев получил гражданство Казахстана в начале июня, но из-за травмы не принял участие в июньских матчах сборной.

"Конечно, я на него рассчитываю. Недавно звонил ему, узнавал, как идет его трудоустройство. Я в этом заинтересован, потому что у нас в сентябре матчи, и ему нужна игровая практика. Важно, чтобы ему доверяли в новой команде. Если он будет заигран за свой клуб, будем его рассматривать как кандидата в сборную", - заявил Адиев.

Сейчас Зуев является свободным агентом. Ранее сообщалось, что игрок ведет переговоры с "Сочи". В прошлом сезоне он выступал за "Химки" и "Крылья Советов".

Добавим, что сборная Казахстана в сентябре проведет два матча в рамках отбора на чемпионат Европы 2024 года: 7 числа команда сыграет против Финляндии, а 10 сентября - против Северной Ирландии.

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