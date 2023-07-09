Игрок сборной Казахстана ведет переговоры с клубом РПЛ

Новичок сборной Казахстана Александр Зуев может перейти в ФК "Сочи" на правах свободного агента.

По данным "РБ Спорт", 27-летний футболист ведет переговоры о подписании соглашения с клубом. На какой стадии сейчас находятся сделка, пока неизвестно.

В прошлом сезоне футболист выступал за "Крылья Советов", но покинул клуб в связи с истечением контракта. Зуев провел за клуб 13 матчей и забил один гол.

Напомним, что уроженец Костаная в июне получил гражданство Казахстана и был вызван в сборную, однако получил травму на тренировке и не принял участие в матчах квалификации Евро-2024 против Сан-Марино (3:0) и Северной Ирландии (1:0).

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