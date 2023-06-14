Адиев оценил ближайших соперников по отбору к Евро-2024

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев поделился своим мнением с Meta-ratings.kz об уровне игры Сан-Марино и Северной Ирландии, с которыми предстоят матчи в рамках отборочного цикла Евро-2024, сообщают Vesti.kz.

Встреча c Сан-Марино состоится в ночь на 17 июня в Парме, а в ночь на 20 июня казахстанцы сыграют в Белфасте с Северной Ирландией. Оба матча начнутся в 00:45 по времени Астаны.

- В рейтинге ФИФА Сан-Марино занимает последнее, 211-е, место, а Северная Ирландия - 62-е. Соответствуют ли они силе команд?

- Я не люблю смотреть на эти цифры. Место в рейтинге для меня неважно. Есть предстоящий матч - нужно добыть три очка, не обращая внимания на соперника.

У нас группа очень вязкая. Еще перед началом отбора я сказал, что в нашей группе все сборные потеряют очки. Так и происходит - только Словения одержала две победы в двух турах.

- Сан-Марино почти два года не забивает в официальных матчах. Вы наверняка уже смотрели их игры, это случайность или закономерность?

- Я не большой любитель статистики. Конечно, я посмотрел две их игры в отборе - уступили по 0:2, но ни в одной не рассыпались. Команда хорошо, компактно обороняется. И Северная Ирландия, и Словения приложили много усилий, чтобы взломать насыщенную оборону. Акцентируем на этом внимание наших футболистов.

- Большинство игроков Северной Ирландии выступают в Чемпионшипе и низших лигах Англии, где часто играют верхом. Сборная действует в таком же стиле?

- Да, у них превалируют длинные передачи, беговая работа, кроссы с флангов. Но некая вариативность у сборной тоже есть. Легко точно не будет.

Ранее Адиев рассказал, что готов рассмотреть вариант с приглашением в национальную команду бразильского футболиста "Кайрата" Жоао Пауло, а также отметил, что футболист-г*внюк никогда не окажется в раздевалке его команды.

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