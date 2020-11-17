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"Будем играть на результат". Билек рассказал о матче с Литвой и прокомментировал информацию о своей отставке

Встреча состоится 18 ноября.

"Будем играть на результат". Билек рассказал о матче с Литвой и прокомментировал информацию о своей отставке
Михал Билек. Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
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Наставник Сборной Казахстана по футболу Михал Билек отметил, что в матче Лиги наций против Литвы команда будет действовать на результат сообщает корреспондент Vesti.kz. Специалист прокомментировал информацию о своей отставке и рассказал о том, что не получилось в матче с Албанией.

- В чем шанс сборной в матче с Литвой?


- Играть единой командой и грамотно действовать в обороне.

- Что не получилось в матче с Албанией?

- Во втором тайме мы не реализовали свои возможности. Вр втором тайме могли забивать Вороговский и Суюмбаев. 

- Прокомментируйте информацию о вашей отставке.

- У меня контракт до января, я сосредоточен на матче и ни с кем из руководства о новом соглашении не разговаривал.

- Прокомментируйте ситуацию с Исламханом, вы с ним на связи?

- Я не знаю всей ситуации, не контактирую с ним.

- Какой футбол будет завтра?

- Будем играть на результат. Вне зависимости от погоды, нам важно победить.

Напомним, матч Казахстан - Литва в рамках шестого тура Лиги наций пройдет завтра, 18 ноября, в Алматы. После поражения от Албании подопечные Билека лишилась шансов занять первое место в группе 4. Лидирует в квартете команда Беларуси, набравшая десять баллов. У Албании восемь очков. Более подробно с турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

 

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Метки:
Билек Михал Сборная РК по футболу Лига наций Литва Албания Вороговский Ян

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