27 желтых, худшая оборона и ни одной победы дома. С каким "багажом" подошла казахстанская "молодежка" к финишу отбора на Евро

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В последнем туре отборочного цикла на Евро-2021 молодежная сборная Казахстана по футболу примет команду Фарерских островов. Корреспондент Vesti.kz - о самом интересном в преддверии этого матча.
Шансов на выход из группы уже нет
Чтобы попасть на чемпионат Европы, нужно как минимум занять второе место в своей отборочной группе. Но даже оно не гарантирует участие в финальной части турнира. Из всех команд, занявших вторые места, будут отобраны лишь лучшие. А вот сборные, занявшие первые места, обеспечат себя участием на Евро. После девяти сыгранных туров у казахстанской "молодежки" десять очков. Испанцы уже точно гарантировали себе путевку на Евро-2021, который пройдет в Венгрии и Словении, набрав 25 очков из 27 возможных. На втором месте с 15 пунктами идет команда Северной Македонии, а замыкает тройку Израиль с 13 очками. Наша сборная идет на четвертом месте из шести, опережая Черногорию (7) и Фарерские острова (6).
Встретятся две команды с худшей обороной в группе
Сборная Казахстана пропустила в текущем отборочном цикле 18 голов, хуже результат только у их сегодняшних соперников - 23. Македонцы, израильтяне и черногорцы пропустили по 11 мячей, а "молодежка" Испании - всего один гол.
Казахстан не набрал ни одного очка в домашних играх
Этот матч - великолепная возможность устранить данный антирекорд. Казахстанская "молодежка" проиграла дома все матчи: Испании (0:1), Израилю (1:2), Черногории (0:4) и Северной Македонии (1:4). Самое интересное, что подопечным Алмаса Кулшинбаева удалось переиграть черногорцев и израильтян на выезде, а с македонцами сыграть вничью.
Первый матч между этими сборными Казахстан выиграл
В домашней игре с испанцами красную карточку получил Прокопенко, а в матче с македонцами, который состоялся в Алматы в прошлом месяце, команда заработала сразу два удаления. Сначала вторую желтую получил Омиртаев, а затем прямую красную - защитник Рауан Орынбасар.
Напомним, что матч между молодежными командами Казахстана и Фарерских островов пройдет сегодня,17 ноября, и начнется в 17:00 по столичному времени. Игра состоится в Шымкенте, а прямую трансляцию можно посмотреть на официальном YouTube-канале КФФ.
Фото: КФФ
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