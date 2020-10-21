Стало известно место проведения последнего домашнего матча сборной Казахстана в Лиге наций

Заключительный домашний матч сборной Казахстана по футболу
в Лиге наций
-2020/21 против команды Литвы пройдет в Алматы. Об этом корреспонденту Vesti.kz
сообщил директор Департамента национальных сборных команд Казахстанской федерации футбола (КФФ) Кайрат Нурдаулетов
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"Последний домашний матч сборной Казахстана в Лиге наций УЕФА, как и два предыдущих, пройдет в Алматы. Изначально в качестве места проведения игры с Литвой рассматривался стадион "Астана Арена" в Нур-Султане, но там не успевали уложиться в сроки по завершению ремонтных работ к играм в октябре. Поэтому мы не стали рисковать и планировать ноябрьский матч на этом поле. Не было ясности, когда точно закончится реконструкция. Помимо этого, необходимо дождаться сертификации нового газона данного стадиона. Исходя из этого решили все домашние матчи проводить в Алматы", - заявил Нурдаулетов.
Встреча с Литвой в рамках шестого тура Лиги наций состоится 18 ноября. Перед этим 15 ноября национальная команда сыграет на выезде с Албанией.
Сборная Казахстана с четырьмя баллами после четырех туров замыкает группу 4 лиги C.
Лидером квартета является Беларусь с семью баллами. Албания и Литва делят второе-третье места в таблице, набрав по пять очков в четырех встречах.
В прошедших матчах подопечные Михала Билека
обыграли на выезде Литву (2:0), потерпели два поражения от Беларуси (1:2 и 0:2) и сыграли вничью с Албанией (0:0).
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