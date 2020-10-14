"У вас есть преимущество". Тренер из Беларуси оценил шансы Казахстана на реванш в матче Лиги наций

Сборная Казахстана по футболу
будет иметь психологическое преимущество в матче с Беларусью
в Лиге наций
, считает бывший главный тренер "Атырау" Олег Дулуб
. В интервью корреспонденту Vesti.kz
белорусский специалист оценил состояние двух команд и рассказал о шансах казахстанцев.
- Олег Анатольевич, что ожидаете от матча?
- Я думаю, игра будет без большого количества голов. Наверное, больше увидим игру тактического характера. Такие матчи в меньшей степени нравятся зрителям, но в большей степени специалистам.
- У сборной Беларуси возникли проблемы с составом, насколько они серьезные?
- У нас Павел Нехайчик
и Максим Бордачев
не играли с литовцами из-за травм. Характер их повреждений непонятен. Также не вызван Станислав Драгун
в сборную. На мой взгляд, это не самый сильный состав, который наша команда могла выставить на этот матч. Потому что на некоторые ключевые позиции не были вызваны ведущие игроки нашего чемпионата, например - тот же Драгун, Сергей Кисляк.
- В сборной Казахстана также серьезные потери, как это уравнивает шансы соперников на успех?
- У вас примерно такие же проблемы, поэтому 50 на 50. Я смотрел стартовую расстановку с Албанией, ваш тренер пытается варьировать схему, перестроить игру под соперника: например, если раньше играли 3-4-2-1 с тремя центральными, то теперь в 3-5-2, на это будет очень интересно посмотреть, учитывая опыт предыдущей игры между нашими сборными. Результат той встречи не был закономерным, более справедливым результатом была бы ничья, потому что была ошибка на ровном месте. Такая ошибка не поддается анализу.
- В чем преимущество каждой из сборных?
- У сборной Казахстана преимущество в том, что она сыграла только с Албанией. Беларусь встречалась с Грузией, матч энергозатратный с точки зрения психологии, на кону стоял выход на Евро, потом был сыгран выигрышный по всем показателям матч с Литвой, который был сведен к ничьей. Я думаю, у Казахстана после игры с Албанией есть психологическое преимущество.
В пользу Беларуси могут сыграть часовые пояса - матч начнется поздно по казахстанскому времени, почти в час ночи. Игрокам очень тяжело адаптироваться. Такое уже мы видели в матче "Динамо-Брест" - "Астана". Я был на игре и видел, что "Астана" по движению была непохожа на себя.
- Казахстанские игроки горят желанием взять реванш, но при таких проблемах с составом это выполнимо?
- Если говорить о проблемах, то есть такие матчи, как, например, Грузия - Беларусь, когда все трудности уходят на второй план, на поле выходят 11 футболистов и еще есть запасные, и все зависит от того, насколько они представляют единое целое. В игре с грузинами по состоянию это были разные команды. Это принесло результат сопернику белорусов, я думаю, если в этой игре ваши футболисты хотят взять реванш, то все возможно, несмотря на все проблемы.
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Матч Беларусь - Казахстан пройдет в Минске в ночь на 15 октября по времени Нур-Султана. Начало - в 00:45 по столичному времени. Во втором туре команда Михала Билека уступила белорусам на своем поле со счетом 1:2.
По итогам третьего тура все команды группы 4 дивизиона C набрали по четыре очка. Но по дополнительным показателям Казахстан остался на первом месте, следом идут Албания, Беларусь и Литва.
Добавим, что Дулуб возглавил "Атырау" в мае 2019 года, а в сентябре лишился своего поста. 54-летний специалист вывел "нефтяников" в финал Кубка Казахстана. Ранее он тренировал на родине такие клубы, как минское "Динамо" и БАТЭ. В чемпионате Украины работал с "Карпатами" и "Черноморцем".
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