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Сборная Казахстана понесла еще одну потерю перед матчами Лиги наций

Первая игра состоится уже в воскресенье.

Сборная Казахстана понесла еще одну потерю перед матчами Лиги наций
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
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Защитник костанайского "Тобола" Дмитрий Мирошниченко покинул расположение сборной Казахстана, сообщается на сайте КФФ. У футболиста диагностирована травма левого бедра.

Мирошниченко был вызван в команду из резервного списка. Он должен был заменить защитника бельгийского "Беерсхота" Яна Вороговского, у которого обнаружили коронавирус. 

Напомним, что сборная проводит УТС в Талгаре перед играми Лиги наций. 11 октября она проведет домашний матч с Албанией. А в ночь с 14 на 15 октября - гостевую встречу с Беларусью.

Казахстан с тремя очками лидирует в четвертой группе дивизиона С, опережая своих соперников по дополнительным показателям. Следом идут Албания, Беларусь и Литва, которые также набрали по три балла.

В первом туре подопечные Михала Билека выиграли в гостях у Литвы со счетом 2:0, а затем дома уступили Беларуси - 1:2.

 

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Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций Албания Беларусь Тобол ФК Вороговский Ян

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