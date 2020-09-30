Футболист из европейского клуба впервые вызван в сборную Казахстана

Полузащитник "Руха" Владислав Васильев
вызван в сборную Казахстана по футболу
на матчи Лиги наций
, сообщается на официальном сайте
брестского клуба.
"11 октября в Алматы на стадионе "Центральный" сборная Казахстана примет Албанию, а 14 октября на минском стадионе "Динамо" начнет выездной поединок против сборной Беларуси.
Владислав неоднократно попадал в расширенный список национальной команды своей страны, однако в окончательный список попал впервые.
Таким образом, у полузащитника есть шанс стать первым игроком в истории "Руха", который сыграет за главную команду своей страны!" - говорится в сообщении клуба.
На счету Васильева пять ассистов и шесть голов в 23 матчах в текущем сезоне.
Ранее стало известно, что впервые вызов в сборную получил
нападающий "Жетысу" Айбар Жаксылыков
. В текущем сезоне казахстанской премьер-лиги форвард сыграл десять матчей и забил два гола.
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