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Новый нападающий для сборной. Герой камбэка "Жетысу" с 0:2 получил вызов от Билека

В той игре форвард сделал дубль.

Новый нападающий для сборной. Герой камбэка "Жетысу" с 0:2 получил вызов от Билека
Фото: ПФЛК
Новости спорта Футбол Сборные
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Воспитанник талдыкорганского "Жетысу" Айбар Жаксылыков получил вызов в сборную Казахстана по футболу. Об этом сообщает журналист и инсайдер Айдын Кожахмет.

По его информации, 23-летний нападающий приглянулся Михалу Билеку после недавнего матча с "Шахтером". В той игре Жаксылыков сделал дубль и помог "Жетысу" вырвать волевую победу (3:2), уступая по ходу игры со счетом 0:2.

Напомним, сборная Казахстана в рамках Лига наций 11 октября сыграет дома против Албании, а 15 октября на выезде против Беларуси.

 

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Метки:
Жетысу ФК КПЛ-2020 Сборная РК по футболу Билек Михал

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