Гафуржан Суюмбаев принес извинения за привоз в матче Лиги наций Казахстан - Беларусь

Защитник сборной Казахстана по футболу Гафуржан Суюмбаев
принес извинения за ошибку в матче Лиги наций
с Беларусью (1:2).
Эпизод случился на 86-й минуте при счете 1:1. Суюмбаев неудачно выбросил аут, в результате Виталий Лисакович перехватил мяч, обыграл Стаса Покатилова и закатил мяч в пустые ворота. В итоге сборная Казахстана потерпела первое поражение
в Лиге наций, а Беларусь одержала первую победу.
"Вон из сборной! Позорище!". Фанаты атаковали страницу Суюмбаева в Instagram после привоза, и он удалил ее
"Друзья, я хочу принести свои извинения всей команде и болельщикам сборной Казахстана за прошедшую игру. Я знаю, как вы переживаете и поддерживаете нашу команду.
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Так же я хочу поблагодарить всех неравнодушных за слова поддержки, эти слова очень приятны и мотивируют работать еще больше.
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Помимо этого, я хотел высказаться касательно ситуации с моей личной страницей в Instagram. Я удалил свою страницу в марте и последние полгода я больше не нахожусь в социальных сетях. Но при этом, я всегда чувствую вашу поддержку. Еще раз всем большое спасибо!", - цитирует Суюмбаева пресс-служба
"Кайрата".
Назван главный виновник поражения Казахстана в первом домашнем матче Лиги наций
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