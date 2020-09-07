Назван главный виновник поражения Казахстана в первом домашнем матче Лиги наций

Корреспондент УЕФА по сборной Беларуси
Денис Орлов прокомментировал результат матча Лиги наций
с командой Казахстана
.
Встреча команд прошла в Алматы и завершилась
со счетом 2:1 в пользу гостей.
"В целом это была равная игра. В первой половине второго тайма соперники обменялись голами, и казалось, все шло к результативной ничьей. Однако незадолго до финального свистка белорусы вырвали победу благодаря грубой ошибке Суюмбаева", - написал
автор.
Напомним, на 53-й минуте Максим Бордачев
открыл счет, а спустя девять минут Абат Аймбетов
восстановил равновесие. На 86-й минуте Виталий Лисакович
перехватил мяч после неудачного аута в исполнении Гафуржана Суюмбаева
и забил в пустые ворота, обыграв Стаса Покатилова
.
На старте Лиги наций подопечные Михала Билека
обыграли на выезде Литву со счетом 2:0. Голы забили Бахтиер Зайнутдинов и Исламбек Куат.
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