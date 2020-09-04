Без футболистов "Астаны". Билек выбрал стартовый состав сборной Казахстана на первый матч в Лиге наций

Стал известен стартовый состав сборной Казахстана по футболу на первый матч в Лиге наций с Литвой.
Как пишет Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале, Михал Билек выбрал весьма любопытный состав на выездной матч с Литвой. Бросается в глаза отсутствие чистого форварда (эту роль исполнит универсал Бахтиер Зайнутдинов) и наличие в группе атаки Гафуржана Суюмбаева. Также стоит отметить дебют Марата Быстрова на правой бровке.
Полностью состав выглядит так:
Голкипер: Стас Покатилов;
Защитники: Марат Быстров, Александр Марочкин, Сергей Малый, Нуралы Алип и Ян Вороговский
Полузащитники: Асхат Тагыберген, Айбол Абикен, Гафуржан Суюмбаев, Бауыржан Исламхан (к);
Нападающий: Бактиер Зайнутдинов.
"Не исключено, что Суюмбаев и Вороговский поменяются местами, учитывая, что Ян изначально является полузащитником.
Таким образом, Михал Билек не поставил в стартовый состав ни одного игрока "Астаны". Комментарии здесь, думаю, не требуются..." - добавляет Кожахмет.
Напомним, матч пройдет в Вильнюсе и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.
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