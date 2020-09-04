Прямая трансляция первого матча сборной Казахстана по футболу в Лиге наций

Сегодня, 4 сентября, сборная Казахстана по футболу
стартует во втором розыгрыше Лиги наций
сезона-2020/21, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Первый матч на турнире команда Михала Билека
проведет в Вильнюсе против Литвы
. Начало - в 22:00 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте
телеканала.
Главный тренер казахстанской сборной дал
комментарий по предстоящему матчу. Своими ожиданиями также поделился
наставник хозяев Вальдас Урбонас.
7 сентября Казахстан в Алматы сыграет с Беларусью, а Литва в этот день в гостях встретится с Албанией.
Расписание игр четвертой группы дивизиона C приведено по этой ссылке
.
В дивизион С сборная Казахстана поднялась из-за решения УЕФА сменить регламент Лиги наций. В нынешнем турнире четыре лучшие команды дивизиона С поднимутся в B, а четыре худшие проведут стыковые матчи, по итогам которых две команды опустятся в D.
Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также самыми крутыми матчами и голами прямо в своем телефоне