Нападающий "Астаны" может не сыграть за сборную Казахстана в Лиге наций

Футболист "Астаны" Алексей Щеткин
получил серьезную травму в матче против "Тобола"
в четвертом туре КПЛ
, в результате чего рискует не сыграть за сборную Казахстана
в Лиге наций
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
29-летний форвард получил повреждение на 16-й минуте встречи и был заменен на Дорина Ротариу. Его команда в итоге проиграла
"Тоболу" - 0:2.
Теперь тренерский штаб национальной команды может заменить Щеткина на одного из нападающих, находящихся в резервном списке. В их числе Сергей Хижниченко ("Ордабасы"), Владислав Васильев ("Рух", Беларусь), Бауыржан Турысбек ("Тараз"), Роман Муртазаев, Оралхан Омиртаев (оба - "Тобол"), Тохтар Жангылышбай ("Ордабасы"), Артур Шушеначев ("Кайрат").
Напомним, стартовые матчи в новом розыгрыше Лиги наций казахстанцы проведут против Литвы и Беларуси - 4 и 7 сентября соответственно.
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