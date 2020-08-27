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Слабое звено Билека. Почему тревожно за сборную Казахстана перед стартом в Лиге наций

Игры пройдут 4 и 7 сентября.

Слабое звено Билека. Почему тревожно за сборную Казахстана перед стартом в Лиге наций
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
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В начале сентября сборная Казахстана по футболу проведет две игры в Лиге наций. На первый взгляд может показаться, что подопечным Михала Билека вполне по силам справиться с командами Литвы и Беларуси. Однако длительная пауза в чемпионате из-за пандемии коронавируса может сказаться на итоговом результате матчей. Есть и другие моменты, о которых более подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Билек на днях покинул "Астану". Ему не простили вылет команды из Лиги чемпионов и поражение в чемпионате от "Тобола" (0:2). Хотя поговаривали, что чешский специалист попросту потерял контроль над командой, с чем и связывали эти неутешительные результаты. Неизвестно теперь, как все это отразится на сборной, куда вызваны пять футболистов столичного клуба. Раз уж не справился с клубом, потянет ли первую команду страны?

Не секрет, что казахстанским футболистам необходим более жесткий и требовательный тренер, коим, судя по всему, не является Билек. Это, конечно, не говорит о его квалификации, поскольку европейские специалисты больше полагаются на добросовестность и профессионализм футболистов, у казахстанских же менталитет совсем другой, их нужно всегда подгонять, иначе не будут держать свой уровень. О чем говорить, если на их фоне иногда легионеры регрессируют.

Впрочем, на игры сборной футболисты могут собраться и со своей стороны попытаться сыграть в свою силу. Другое дело, получится ли? Поскольку, например, вратарская линия вызывает опасения. В Бресте Дмитрий Непогодов, можно сказать, провалился, в некоторых моментах не выручил одноклубников, хоть и оборона в целом действовала не лучшим образом. И все идет к тому, что после игр Лиги наций, на которые его наигрывают в клубе, он снова сядет на лавку. 

Стас Покатилов не всегда отличается надежностью. До сих пор не покидает ощущение, что он в "Актобе" смотрелся значительно сильнее, чем в "Кайрате". Кроме того, в двух играх нынешнего чемпионата его подменял Данил Устименко. В стартовый состав Покатилов вернулся в матче пятого тура с "Тоболом" (3:1). Не исключено, что это было сделано в интересах сборной. 

А вот третий вратарь национальной команды Игорь Щацкий отыграл все пять игр за "Тобол". За плечами имеет необходимый опыт, лучше играет ногами, чем Непогодов. Но ему вряд ли доверят место в старте, так как ранее в отборочных турнирах не играл.

На данный момент вратарская позиция - слабое звено сборной, но будем верить в ребят. Возможно полевым игрокам удастся им помочь, отодвинув игру от своих ворот.

Напомним, что сборная Казахстана стартует в Лиге наций гостевым матчем с Литвой 4 сентября, а уже 7 сентября дома примут Беларусь. Состав команды на эти матчи приведен по этой ссылке. С расписанием игр четвертой группы дивизиона C можно ознакомиться здесь

 

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Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Лига наций Покатилов Стас Билек Михал

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