"У него были амбиции играть за Россию". Боранбаев - о Жукове в сборной Казахстана и его скандальных высказываниях

Председатель наблюдательного совета "Кайрата" Кайрат Боранбаев похвалил полузащитника сборной Казахстана Георгия Жукова. По его словам, этот футболист очень профессионален, а его слова не всегда правильно интерпретируются.

25-летний Жуков с января выступает за краковскую "Вислу" из чемпионата Польши. До этого он провел два года в "Кайрате", который заплатил за него "Уралу" миллион евро. Ранее хавбек играл в "Астане" и нидерландской "Роде" и не раз оказывался в скандале, связанным со сборной Казахстана, а в КФФ даже могли исключить его из команды за высказывания. Со статисткой Жукова можно ознакомиться здесь.

В интервью YouTube-каналу "Че травишь?" Боранбаев ответил на вопрос, действительно ли лишь из уважения к нему Жуков принял казахстанское гражданство, и высказался о разнице культуры и воспитания игрока, который с детства проживает в Бельгии.



- Недавно Жуков заявил о том, что играл за сборную только из уважения к вам. Не казалось вам, что нелогично звать игрока, который не хочет играть за сборную явно? Ну все это видят. Просто я знаю, что когда он переходил из "Урала", главное условие было, чтобы он играл за сборную.

- Условие было очень простое. Во-первых, он до этого принял казахстанское гражданство. Конечно, у него выбор. Как и любой футболист, я имею в виду из постсоветского пространства... ну не все, но у него была возможность играть за Россию. У него были амбиции, почему нет? Это, в принципе, его право.

Когда мы его приглашали в "Кайрат", я сам этим занимался, мы, конечно, об этом договаривались - главное, чтобы он свое гражданство подтвердил и был игроком национальной сборной, если его пригласят, если он достигнет уровня, чтобы его в сборную пригласили. Для нас момент был очень важен, чтобы он был заявлен как казахстанец. Потому что если бы он заявился как бельгиец, то тогда он бы попадал в список легионеров.

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- В "Астане" же он тоже был заявлен как казахстанец.

- Поэтому у нас никаких проблем не было. Я ему благодарен. Он здорово у нас отыграл. Надо сказать, что парень очень профессиональный. И парень себе ставит очень хорошие цели. Иногда можно ему какие-то вещи прощать, потому что он все-таки вырос и воспитание у него там (в Бельгии - прим. Vesti.kz), и он какие-то наши не то что ментальности, наши какие-то разговорные вещи он не до конца правильно понимает. Это не от того, что он хочет высказаться плохо. Просто это от культуры, воспитания. А так он абсолютно здравый парень и очень здорово сыграл, мы очень довольны им. Когда у него появилось предложение, мы его отпустили с удовольствием.



И кстати, я хочу сказать, что он профессионал. Вот он профессионал своего дела. Он прям настраивается, тренируется, никаких вопросов к нему, замечаний каких-то, от тренеров тем более никогда не было. Мы очень довольны им. И он доказал, что он игрок национальной сборной, почему нужно терять такого парня?

- Не знаю, просто играть за сборную из уважения к какому-то человеку...

- Нет-нет. Скорее всего, он имел в виду совершенно другое. Не надо из-за меня играть в сборной. Я не решаю вопрос, что он будет в сборной играть. Это не ко мне вопрос. Это вопрос к тренеру национальной сборной, я здесь причем? Мы договаривались именно о казахстанском гражданстве. Вот это - да. Мы с ним договаривались, это был один из важных вопросов.





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