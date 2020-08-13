"Восемь миллионов долларов мы заплатили". Боранбаев - о расходах, перезагрузке "Кайрата" и давлении на Шпилевского

Председатель наблюдательного совета ФК "Кайрат" Кайрат Боранбаев заявил, что не вмешивается в тренировочные процессы команды и не указывает главному тренеру, какой футболист должен выйти на поле.

В интервью YouTube-каналу "Че травишь?" Боранбаев признался, что потратил несколько миллионов на создание только одной академии, а поначалу ничего не смыслил в футбольном процессе, обращаясь за помощью в зарубежные клубы.

- Не возникало желания вмешаться в тренировку?

- Нет. Каждый должен знать свое место. Зачем? Ну тогда иди тренером работай. Я так все время говорю, когда сидят там и начинают подсказывать: "Ой, почему не так, почему не так?" Тогда иди просто и работай тренером.

- С приходом господина Боранбаева в "Кайрате" началась перезагрузка. Как так получилось? Почему именно "Кайрат"?

- Мы сразу планировали, что если брать, то только "Кайрат". Во-первых, Алматы. Мы тут живем, и ФК "Кайрат" имеет историю, и очень хорошую историю, очень славную историю. Конечно, на постсоветском пространстве, куда не поедешь, говоришь "Кайрат", и все узнают. Это правда. И это на самом деле был такой бренд, который все знали. Самый большой город, хорошая история. Поэтому "Кайрат".

- А "Тобол" не рассматривали?

- Никогда. Никогда ничего не рассматривали, только "Кайрат".

- На первых парах были советчики?

- Когда мы только взяли "Кайрат", приобрели его... Хотел бы выразить благодарность, пользуясь случаем, тогдашнему акиму нашего города Асимову Ахметжану Смагуловичу. Он большой любитель футбола. Надо ему отдать должное - он никогда при нашем участии не вмешивался в процесс. Как вы говорите - почему этот футболист не играет? Понятно, что все переживали. Но чтобы прийти на тренировку и вмешиваться - такого не было. Мы один раз договорились, и вот пока он здесь работал, у нас все договоренности исполнялись. Я ему за это благодарен. И поэтому нам было легко работать.

Когда мы только взяли "Кайрат", если вы помните, мы купили сразу "Цесну". Мы купили за деньги "Цесну", чтоб вы понимали. Мы заплатили хорошие деньги. Мы понимали, что нужно было с чего-то начать.

- Какая цена была у "Цесны"?

- Восемь миллионов долларов мы заплатили. Я не знаю, секрет это или нет. Мы у них купили и полностью перестроили - это академия Пехлеваниди (академия ФК "Кайрат" имени Е. А. Пехлеваниди - прим. ред.). И было пять гектаров земли, где мы построили с нуля Сегизбаева (юношеская академия им. Т. С. Сегизбаева - прим. ред.). И первые девять месяцев мы не стали ничего ломать, оставили всех тех, кто работал в "Цесне". И я начал ездить, благо, много друзей, и изучать, что такое футбол вообще. Все-таки мы из бизнеса, смотрели процессы, как это работает и так далее.

- А где смотрели?

- Много где. Большие европейские клубы, все российские клубы. У меня по работе есть много хороших друзей, поэтому никаких проблем не было в этом плане. Мы не просто смотрели, какие базы посмотреть или тренировки, нет, мы залезали именно в процессы - как работает клуб, на чем зарабатывает, как там проходит смена главного тренера, как выплачиваются вознаграждения футболисты, учитываются ли голы, пасы. Много таких вопросов, как профаны ходили, задавали. Интересно было. И нам все с большим желанием рассказывали.

- К футболу, как к бизнесу, получается?

- Конечно. Очень важно. Это процессы управления все, как бизнес. Да, он может не рентабельный, но это бизнес-процессы. Потому что все взаимоотношения, особенно в структуре управления, они должны быть именно как бизнес-процессы.

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