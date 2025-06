17-летний гений из "Барселоны" забрал приз за лучший гол в Лиге наций

Юный вундеркинд "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль стал обладателем награды за лучший гол Лиги наций УЕФА-2025, передают Vesti.kz.

Победу ему принес эффектный мяч, забитый в ворота сборной Нидерландов во втором матче четвертьфинала турнира. Тогда встреча завершилась результативной ничьей - 3:3, а в серии пенальти испанцы оказались сильнее - 5:4.

Гол Ямала, забитый после сольного прохода и мощного удара с дистанции, был признан болельщиками и экспертами самым зрелищным и техничным во всей кампании.

