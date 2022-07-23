Видео эмоций Хабиба и Шавката Рахмонова на бое казахстанца за титул

Шавкат Рахмонов не смог сдержать эмоции во время боя за временный титул Eagle FC на первом совместном турнире бойцовских промоушенов Naiza Fighting Championship и Eagle Fighting Championship в Актау, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанская звезда UFC болел за своего земляка Даурена Ермекова, который в этом поединке встречался с Гамзатом Хирамагомедовым из России и выиграл техническим нокаутом.

Рядом с Рахмоновым за боем наблюдал и основатель Eagle Fighting Championship Хабиб Нурмагомедов, но он был более сдержан.

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