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Новости спорта MMA Naiza

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Смелый казах готов выйти на замену против звезды ММА. Он выступает на две весовые категории ниже

Смелый казах готов выйти на замену против звезды ММА. Он выступает на две весовые категории ниже
©NAIZA

18 марта в Астане должно было пройти противостояние двух топовых легковесов - экс-чемпиона AMC Fight Nights из Азербайджана Наримана Аббасова (27-4) и бывшего обладателя пояса NAIZA казахстанца Фаниля Рафикова (21-6). Потенциально этот бой мог бы стать самым громким поединком года в Казахстане, но теперь стало известно, что юбилейный турнир NAIZA 50 пройдет без него. 

Рафиков выбыл из-за травмы, и теперь шоу, строившееся вокруг этого поединка, едва ли не под угрозой срыва. Но есть дерзкий смельчак, который готов выйти на замену на коротком уведомлении и подраться с именитым соперником - его зовут Мейрбек Тулегенов (4-1-1). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о нем подробнее.

25-летний Тулегенов выступает на профессиональном уровне три года. Он провел шесть поединков, одержав четыре победы, потерпев одно поражение, а также добыв одну ничью. Все свои победы файтер из Атырау одержал досрочно - по два нокаута и сабмишена. Уступил он лишь Султану Жолдошбеку, а в последнем бою, прошедшем десять дней назад, он подрался вничью с Нуржигитом Байменом.

Он представляет команду DAR Pro Team, как и вылетевший из боя из-за травмы Рафиков. Как только в лиге NAIZA сообщили об отмене поединка, Мейрбек изъявил желание заменить своего товарища за 12 дней до ивента:

Уважаемые болельщики и любители ММА, наш старший брат Фаниль травмировал свое ребро при подготовке. Это спорт, и здесь бывают разные травмы. Да, не спорю, все мы ждали этого боя, но это не отменяет его прошлых заслуг. Давайте лучше поддержим его в данный момент! И да, я готов выйти на замену, чтобы спасти этот бой. Кто-то воспримет это несерьезно, но я настроен решительно.

В связи с тем, что на последних турнирах лиги NAIZA было много отмен долгожданных поединков, многих фанатов эта новость сильно разочаровала, а кого-то даже разозлила. Решительность Тулегенова тоже далеко не все восприняли всерьез, что он и подтвердил в своем заявлении. Многие сомневаются в том, что уровень Мейрбека соответствует таким боям.

Основной проблемой для многих кажется не только отсутствие опыта в больших боях, но и весовая категория казахстанца. Он дерется в легчайшем весе (61,2 килограмма), а теперь готов выйти на замену против топового файтера из легкого дивизиона (70,3 килограмма). И во всем мире такое, что боец, выступающий на две категории ниже, бросает вызов топу, случается очень редко.

В комментариях в соцсетях болельщики все равно пытаются предложить лиге более опытных бойцов, выступающих именно в легком весе. Фанаты просили NAIZA организовать бой Аббасова с Куатом Хамитовым (22-8-1), Азаматом Бакытовым (5-0) и Василием Тахтаем (9-0). Но все это вряд ли можно осуществить. 

Хамитов и Аббасов уже дрались четыре года назад, и тогда, на AMC Fight Nights, азербайджанец одержал победу решением. Затем "Найман" несколько раз публично говорил о желании провести реванш, но сейчас у него уже есть анонсированный бой в другой лиге, да и с NAIZA у известного спортсмена не самые лучшие отношения. В прошлом лига уже не сумела договориться с Хамитовым из-за его завышенных финансовых требований. 

Бакытов и Тахтай - непобежденные бойцы. Оба не выступали с позапрошлого года и занимаются сейчас другими делами. Вряд ли меньше чем за две недели они выйдут на свой пиковый уровень, сделают вес, да и вообще захотят рисковать своим ноликом в графе поражений против такого опасного и, что самое главное, максимального готового соперника. 

Тулегенову же терять особо нечего. Он готов проверить себя на таком уровне, серьезно подняться в весе и спасти турнир хотя бы частично. В случае победы это будет каким-то нереальным апсетом. Неудача же ничего у Мейрбека не отнимет, зато покажет его характер и силу духа. 

Однако близкие и товарищи Тулегенова не сомневаются в нем. Так, молодой боец NAIZA Тимур Акула Серикулы (2-1) выложил в соцсетях видео с утренней пробежки Мейрбека, и подписал его так: "Нариман, будь осторожен, толстый идет за тобой". 

Посмотрим, станет ли лига NAIZA рисковать и выпускать на замену против звезды ММА относительно молодого бойца из легчайшего дивизиона.

Ранее сам Рафиков прокомментировал отмену своего боя с Аббасовым.

Фото: Instagram/naizadai©️

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Метки:
MMA NAIZA Казахстан Рафиков Фаниль Азербайджан Хамитов Куат

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