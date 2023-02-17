NAIZA 50 в Астане: непобежденный казахстанец отберет пояс у российского чемпиона?

Через месяц, 18 марта, в Астане пройдет юбилейный 50-й турнир казахстанской бойцовской лиги NAIZA. В рамках ивента состоится титульное противостояние в среднем весе, в котором казахстанский проспект Имран Тайсултанов (6-0) постарается отобрать пояс у российского чемпиона Руслана Шамилова (10-4). Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом противостоянии.

В главном событии вечера пройдет поединок двух звездных легковесов - казахстанец Фаниль Рафиков (21-6) встретится с экс-чемпионом AMC Fight Nights Нариманом Аббасовым (27-4). Об этом интригующем противостоянии можете прочитать здесь:

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Бой Шамилова и Тайсултанова станет соглавным событием вечера. 27-летний российский чемпион сумел стать лучшим бойцом лиги в первом же бою под эгидой NAIZA. В прошлом году на июльском турнире в Актау Руслан в первом же раунде финишировал казахстанца(7-2), поймав того на удушающий.

Интересно, что в октябре он получил разрешение от руководства лиги NAIZA выступить на турнире другого промоушена Open FC. Там Шамилов тоже получил право подраться за титул, но проиграл единогласным решением судей Никите Шаршавину (8-0). Впоследствии президент NAIZA Нурбек Карабала заявил, что желание подраться в другой лиге лишь навредило самому Шамилову.

Теперь он встретится с 33-летним уроженцем Усть-Каменогорска Тайсултановым. Он представляет столичный клуб. Имран уже не первый раз претендует на звание чемпиона NAIZA, но каждый раз его титульные поединки срывались по разным причинам. Однако теперь казахстанец настроен более чем серьезно.

Ни один поединок с участием Тайсултанова не дошел до решения судей. Троих оппонентов он нокаутировал, еще двоих заставил сдаться, а еще один раз его соперник был дисквалифицирован. Пять из шести боев казахстанец завершил в первом раунде.

Имран вернется в клетку впервые с июля 2021 года, когда на 32-м турнире NAIZA уже на 53-й секунде засабмитил узбекского дебютанта Шохбоза Ортикова. Теперь, спустя 20 месяцев, он вновь зайдет в октагон. Для него это будет самый важный бой в карьере против наиболее сложного оппонента.

Стоит отметить, что Тайсултанова в соцсетях поддержал известный в странах СНГ дебютант(11-0).

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