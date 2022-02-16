Будет ли точка в конфликте? Два чемпиона мира проведут самый громкий реванш в Казахстане

Чуть ли не самым ожидаемым событием первого полугодия в казахстанском ММА должен стать долгожданный реванш между Казбеком Сагыном (6-0) и Багдатом Жубанышем (6-1). Их противостояние пройдет 30 мая на турнире NAIZA 73 в Караганде. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о самом главном вокруг этого боя.

Противостояние между 31-летним уроженцем Кордая (Жамбылская область) Сагыном и 29-летним актюбинцем Жубанышем зародилось еще в 2019 году, когда два казахстанца встретились в финале любительского чемпионата мира по ММА в Бахрейне. Тот поединок завершился победой Багдата раздельным решением судей.

Но самое интересное началось, когда два этих спортсмена столкнулись уже в профессионалах. Трехкратный чемпион мира по рукопашному бою Сагын и трехкратный чемпион мира по ММА Жубаныш.

Первый бой запомнился скандалом: неужели Багдата "ограбили"?

23 июня 2023 года эти бойцы встретились друг с другом во второй раз, однако в профи это был их первый очный поединок. Казбек был в роли чемпиона лиги в весовой категории до 53 килограммов, это была его первая защита пояса. На тот момент рекорд Сагына в ММА был 4-0. У Жубаныша был рекорд 2-0, и он получил первый титульный шанс в лиге NAIZA.

Бой был рассчитан на пять раундов, а трешток бойцов и жаркие споры болельщиков в соцсетях только добавили "перчинки". Оба были уверены в своем превосходстве. Однако и на сей раз явного преимущества у кого-то из них не было.

Если в первом бою, по любителям в финале ЧМ, раздельным решением выиграл Жубаныш, то титульный поединок в лиге NAIZA раздельным решением выиграл уже Сагын - 48-47, 46-49, 49-46. Это был очень напряженный бой, который по итогам 2023 года был признан лучшим лигой NAIZA.

Однако многие болельщики были в ярости от такого вердикта судей. Судя по комментариям общественности, большинство увидело победу Жубаныша, и они посчитали, что таким решением актюбинца просто-напросто "ограбили".

Сагын, который не стеснялся праздновать свою победу и считал, что по делу выиграл этот бой, столкнулся с критикой и жестким хейтом от многих соотечественников. Но и свой лагерь из поддерживающих фанатов у него был. Тем не менее многие осудили лигу NAIZA, назвав ее предвзятой. Тем более, что организация тесно взаимосвязана с командой DAR Pro Team, одной из звезд которой является Сагын.

Люди хотели незамедлительного реванша (или даже трилогии, если учитывать бой по любителям), но этого так и не дождались.

Сагын нарушил свои планы, а Жубаныш ушел из NAIZA

В течение следующих 14 месяцев Сагын ни разу не вернулся в октагон, в то время как Багдат провел три поединка, выиграв в каждом из них. Первый бой после спорного поражения он провел в другой лиге - Alash Pride. Однако затем представитель зала "Еркін Күш" вернулся в NAIZA и добыл еще две победы, в июле 2024-го став чемпионом минимального веса. В титульном бою он удосрочил ранее непобежденного спортсмена из Кыргызстана.

В сентябре прошлого года после долгой паузы в строй вернулся и Казбек. Еще до титульного боя с Жубанышем он рассказывал нам, что не намерен задерживаться на родине и готов подписать контракт с одной из ведущих лиг мира после защиты пояса. Но в итоге этого не произошло и он все еще бьется в Казахстане.

Однако без изменений не обошлось. Оставив пояс в минимальном весе вакантным (позже его "подобрал" Багдат), Казбек поднялся в наилегчайший дивизион. В сентябре 2024-го он одержал победу решением над файтером из Бразилии.

Что касается Жубаныша, то свой последний бой он провел в декабре прошлого года, успешно защитив пояс чемпиона в противостоянии с Яном Ферразом (16-8) из Бразилии. Казахстанец победил техническим нокаутом за секунду до конца второго раунда.

Реванш в профи между Сагыном и Жубанышем пройдет спустя почти два года после первого боя. За это время Казбек выиграл только один бой решением, а Багдат одержал четыре победы, три из которых - нокаутом.

Поединок пройдет в промежуточном весе. Почему?

Казбек еще давно предупредил, что дальше биться в минимальной весовой категории не намерен, поэтому перешел в 57 килограммов, где теперь поставил цель завоевать пояс чемпиона. А вот его главный антагонист в лице Жубаныша остался в родном дивизионе (до 53 килограммов).

Перед организацией реванша Сагын наотрез отказался биться в минимальном весе, а Багдат заявил, что пока не готов подниматься в наилегчайший. Поэтому лигой было принято решение провести этот долгожданный поединок в промежуточном весе до 55 килограммов. В таком случае оба пойдут навстречу друг другу.

Противостояние должно стать главным событием турнира NAIZA 73 в Караганде. Что примечательно, бойцы будут биться на нейтральной территории. В первом бою они встретились в Алматы, где проживает Сагын.

Смогут ли спортсмены окончательно закрыть все вопросы и оставить конфликт в прошлом на этом турнире? Или, напротив, вопросов станет только больше и лига будет планировать трилогию в профи? Узнаем уже в следующем месяце.

Фото: NAIZA©️