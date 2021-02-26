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Выступал в UFC, побеждал Бернса и друга Хабиба, или с кем может встретиться казахстанец Резников

Намечается топовый поединок в лиге АСА.

Выступал в UFC, побеждал Бернса и друга Хабиба, или с кем может встретиться казахстанец Резников
Артем Резников. Фото: ACA©️
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Казахстанский легковес Артем Резников (22-6), выступающий в лиге Absolute Championship Akhmat (ACA), изъявил желание встретиться с россиянином Рашидом Магомедовым (24-5-1). Об этом боец поведал в беседе с журналистом Игорем Лазориным. Корреспондент Vesti.kz рассказал о том, чем известен Магомедов, а также оценил шансы Резникова на победу.

29-летний Резников в сентябре прошлого года, будучи большим андердогом, сумел победить решением звезду АСА Юсуфа Раисова (17-2). Благодаря этому успеху, который для многих стал неожиданным, Артем поднялся на первую строчку в рейтинге претендентов легкого веса. Выше только чемпион - Абдул-Азиз Абдулвахабов (18-2).

В прошлом месяце Резников сообщил, что не сможет в ближайшее время выступать из-за заболевания тазобедренного сустава - коксартроза. Боец объяснил, что пока ему противопоказано гонять вес и выкладываться на сто процентов. 

В то же время, со слов Артема, стало ясно, что матчмейкеры АСА не собираются давать ему титульный шанс, по крайней мере - в ближайшее время. Легковес дал понять, что ему был предложен поединок против бойца из второй половины топ-10, а именно кого-то из пары Магомедов/Мухамед Коков (16-5).

В недавней беседе с известным в мире ММА журналистом Лазориным, Резников заговорил о поединке с Магомедовым, сказав, что ему этот соперник интересен. Ориентировочная дата поединка - май-июнь. 

Но что же из себя представляет 36-летний Магомедов по прозвищу "Горец"? Это опытный спортсмен из Дагестана. Он начал свою карьеру еще в далеком 2008 году, когда Артему было всего 16 лет. Магомедов выиграл в стартовых семи поединках, четыре из которых он провел под эгидой М-1 Global. Одним из тех, кого одолел Рашид, был Шамиль Завуров (39-6-1) по прозвищу "Лев Дагестана", который является близким другом Хабиба Нурмагомедова, а в настоящее время возглавляет промоушен Eagle FC.

В апреле 2010 года Магомедов потерпел первое поражение в карьере, уступив раздельным решением Магомедрасулу Хасбулаеву (32-8). За следующие полтора года Рашид выиграл шесть боев кряду, добравшись до битвы за пояс чемпиона М-1. 

В марте 2012 года Магомедов победил единогласным решением швейцарца Ясуби Энамото (21-12), завоевав чемпионский пояс. В ноябре он победил решением соотечественника - Александра Яковлева (25-11-1), защитив свой титул. 

В феврале 2014 года "Горец" дебютировал в UFC. В известном промоушене он провел шесть боев, выиграв пять из них. Среди побежденных Магомедовым и недавний претендент на пояс чемпиона в полусреднем весе - бразилец Гилберт Бернс (19-4). Единственное поражение в промоушене ему нанес представитель Ирана - Бенеил Дариуш (20-4-1).

С августа 2018 года Рашид бился в Professional Fighters League (PFL). Уже опытный дагестанец провел семь боев за 14 месяцев, выиграв и проиграв по три раза. Один из поединков завершился ничейным результатом. 

В ноябре 2020 года Магомедов дебютировал в АСА, победив единогласным решением Артема Дамковского (23-12). 

В целом Рашида трудно назвать зрелищным файтером, так как больше половины поединков он выиграл решением. При этом он ни разу не проигрывал досрочно - все пять неудач исключительно решением судей. 

В 36 лет Магомедов уже не такой быстрый и выносливый, каким был раньше. Поединок с Резниковым получился бы для него очень трудным, особенно в виду сильной борьбы и жесткого прессинга казахстанца. Рашиду было бы нелегко устоять на ногах против такого сильного грэпплера, каким является Артем. 

Резников младше соперника почти на восемь лет, и если Рашид уже все ближе и ближе к завершению карьеры, то Артем лишь выходит на свой пик. Поэтому эта схватка была бы интересной и выгодной для представителя Казахстана. Если этот бой состоится, а Резников уверенно победит Магомедова, то он станет ближе к титульному поединку. Более того, Рашида еще никто не побеждал досрочно, а это звучит уже как вызов. 

С учетом того, что титульник Резникову пока не дают, бой с Рашидом - действительно оптимальный вариант для него. 

Напомним, что сегодня, 26 февраля, в Москве (Россия) пройдет турнир АСА 118, в соглавном событии которого выступит казахстанец Георгий Кичигин (24-6). О карде ивента и прямой трансляции можете узнать по этой ссылке

Фото: Sportbox (1)

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Метки:
Россия Москва Дагестан MMA Казахстан UFC Нурмагомедов Хабиб

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