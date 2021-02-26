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Долгожданный реванш с участием казахстанца. Где и во сколько смотреть турнир АСА 118

Также там выступит обидчик Морозова.

Долгожданный реванш с участием казахстанца. Где и во сколько смотреть турнир АСА 118
Гаджимурад Хирамагомедов и Георгий Кичигин. Фото: Fight Nights©️
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Сегодня, 26 февраля, в Москве (Россия) состоится турнир по смешанным единоборствам АСА 118. Ивент будет состоять из 12 боев, пять из которых пройдут в рамках главного карда. Корреспондент Vesti.kz рассказывает подробнее о составе участников и трансляции поединков.

На турнире выступят 15 россиян, три бразильца, два представителя Украины и Таджикистана, а также в карде есть по одному бойцу из Казахстана и Беларуси.

Изначально казахстанцев должно было быть двое, но Нурберген Шарипов (10-2) превысил все ограничения, которые только могли быть на взвешивании, из-за чего его поединок с Расулом Мирзаевым (18-3), который должен был стать главным боем в его карьере, был отменен

В предварительном карде пройдут семь боев. Некоторые спортсмены достаточно известны среди любителей смешанных единоборств. Казахстанскому зрителю может быть знаком 36-летний бразильский средневес Клебер Соуза (20-10), который в конце 2019 года был задушен Георгием Кичигиным (24-6) на турнире RCC 7. Соперником Соузы в этом событии будет россиянин Абдул-Рахман Джанаев (13-2), который занимает седьмое место в рейтинге средневесов АСА.

Бой между Кичигиным и Соузой:

Турнир начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.

Главный кард откроет поединок в легчайшем весе между двумя россиянами - Павлом Витруком (16-3-1) и Абдул-Рахманом Дудаевым (24-6). Витрука болельщики могут помнить по выступлениям в лиге М-1 Global. В 2016 году он победил казахстанца Сергея Морозова (16-5). Сейчас у Павла беспроигрышная серия из трех боев, а в последний раз он уступал в 2017 году будущему файтеру UFC Мовсару Евлоеву (14-0). Что же касается Дудаева, то он в своем последнем поединке проиграл нокаутом.

Бой между Витруком и Морозовым:

Отметим, что Дудаев находится на третьей строчке в рейтинге своего дивизиона. Этот поединок пройдет примерно в 23:30 по столичному времени.

Затем состоится битва полусредневесов, еще двоих россиян - Устармагомеда Гаджидаудова (13-5) и Андрея Кошкина (19-6). Оба спортсмена достаточно давно выступают в этой лиге, но ранее их пути не пересекались. У бойцов сейчас серии из трех побед подряд. И Устармагомед, и Андрей находятся в рейтинге. Гаджидаудов занимает второе место в списке претендентов, а Кошкин - девятое.

Ориентировочное время боя - не ранее 00:00.

Следом сразятся два опытнейших легковеса - россиянин Александр Сарнавский (37-8) и Артем Дамковский (23-12) из Беларуси. 32-летнему Сарнавскому в последнем бою не удалось победить чемпиона - Абдул-Азиза Абдулвахабова (18-2), сейчас он идет на третьем месте в рейтинге. 37-летний Дамковский проведет второй поединок в ACA, ну а в первом он потерпел поражение. Два боя назад, в июне 2018 года, он техническим нокаутом проиграл Дамиру Исмагулову (19-1) в рамках М-1 Global.

Бой между Исмагуловым и Дамковским:

Начало боя - ориентировочно в 00:30.

В соглавном событии вечера встретятся два знакомых друг другу бойца - россиянин Гаджимурад Хирамагомедов (9-4) и казахстанец Георгий Кичигин (24-6). В мае 2017 года победу раздельным решением одержал Кичигин, а случилось это еще под эгидой промоушена Fight Nights. Спустя почти четыре года бойцы встретятся вновь, чтобы закрыть все споры и сомнения. 

Кичигин идет на серии из четырех побед, в то время как Хирамагомедов выиграл два поединка из последних четырех. С момента их первой схватки Георгий победил в семи из восьми боев, а Гаджимурад - в пяти из семи. В рейтинге полусредневесов АСА Хирамагомедов занимает третью строчку. Возможная победа Кичигина сразу же даст Георгию место в топе. 

Первый бой между Гаджимурадом и Георгием:

Примерное время начала боя - 01:00 по Нур-Султану.

В главном поединке ивента встретятся еще два полусредневеса - россияне Мурад Абдулаев (19-4) и Абубакар Вагаев (19-3). Первый является чемпионом, а второй - претендентом номер один. 

В октябре 2018 года они уже бились в клетке. Тогда победу нокаутом во втором раунде одержал Абдулаев. Сейчас Мурад идет на серии из двух побед, а Абубакар - из трех. Отметим, что Абдулаев имеет на своем счету победу нокаутом над казахстанцем Гойти Дазаевым (10-2-1).

Победа Абдулаева над Дазаевым:

Время начала чемпионского боя - ориентировочно в 01:30.

Полностью кард АСА 118 выглядит следующим образом:

Трансляцию всего турнира можно будет посмотреть, купив подписку на официальном сайте лиги. Ну а главные бои вечера будет возможность увидеть на телеканалах "Матч ТВ" и "Матч! Боец". Вещание начнется с полуночи по времени Нур-Султана.

Эти трансляции можно посмотреть по следующим ссылкам: "Матч ТВ", "Матч! Боец"

Ранее мы рассказали о том, что ждет любителей UFC на этих выходных.

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Метки:
Россия Москва MMA UFC Исмагулов Дамир

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