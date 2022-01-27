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Восходящая звезда ММА из Казахстана вышел в финал ЧМ

Восходящая звезда ММА из Казахстана вышел в финал ЧМ
©Объединенная федерация ММА РК
Новости спорта Единоборства MMA

Казахстанский боец Багдат Жубаныш, которого называют восходящей звездой смешанных единоборств, вышел финал чемпионата мира по ММА, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz

В 1/2 категории до 52.2 килограмма Жубаныш встречался с соотечественником Еруланом Кабдуловым, и выиграл решением судей.

Добавим, что помимо Жубаныша с Кабдуловым, еще несколько казахстанцев поборются за медали мирового турнира в ОАЭ.

Восходящая звезда и еще 15 бойцов из Казахстана вышли в полуфиналы крупнейшего в истории ЧМ по ММА

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Метки:
Бои по смешанным правилам MMA ОАЭ

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