Видео победы за 13 секунд, или как Фируза Шарипова мощно вырубила соперницу на турнире по ММА

Предлагаем вашему вниманию видео победы казахстанской боксерши Фирузы Шариповой, которую она одержала на турнире по правилам ММА.

Как сообщают Vesti.kz, она приняла участие в турнире OCTAGON 44 в Алматы и всего за 13 секунд вырубила россиянку Илону Бондаренко.

Для Фирузы этот бой был третьим в смешанных единоборствах. Все она выиграла досрочно.

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