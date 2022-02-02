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"Ты куда лезешь?". Как казахстанец "зарубился" с чемпионом лиги Хабиба из-за раскрутки боя

"Ты куда лезешь?". Как казахстанец "зарубился" с чемпионом лиги Хабиба из-за раскрутки боя
©ACA
Новости спорта Единоборства MMA

Казахстанский боец лиги ACA Артем Резников (22-6) начал раскрутку своего потенциального поединка с непобежденным россиянином Рустамом Керимовым (16-0). В диалог между двумя файтерами также влез действующий чемпион легкого веса Eagle FC Мехди Дакаев (14-2). Корреспондент Vesti.kz - о том, что к чему.

Все началось с турнира АСА 135 в Грозном, прошедшем 28 января, где в соглавном событии вечера бился файтер легчайшего веса Керимов и другой россиянин Абдул-Рахман Дудаев (27-7). Единогласным решением судей победу одержал Рустам. 

После боя Керимов не захотел рассуждать о возможном титульном поединке, перебив вопрос журналиста следующими словами: "Нет, я сейчас не думаю о чемпионском бое. Я буду отдыхать долгое время, чуть со здоровьем надо подлечиться: ноги, варикоз. Хочу отдохнуть, эти две сгонки (веса) подряд тяжелые (два боя за три месяца. - Прим.ред).

Пускай они (претенденты на пояс) дерутся, буду рад за них, буду рад за Бибулатова, если он выиграет. А потом, может быть, я перейду на один бой... Может, даже подерусь на 70 килограммов в гран-при, если хорошие условия предложат. Давай Резникова, ок? Лига, 70 килограммов, Керимов - Резников - это будет невероятное шоу, я вам обещаю! Только условия, давайте, обсудим", - заключил он.


30-летний казахстанец отреагировал на этот вызов с юмором: "Наконец-то хоть раз в жизни у меня будет соперник ниже меня ростом 😂😂😂😂". Это дало начало диалогу на виду у всех подписчиков аккаунта АСА в Instagram:

- Артем, я сам с такими надеждами кидал вызов 😂😂😂🔥.

- Рустам, тогда с такими надеждами тебе можно кидать вызов только Хасбику😂😂😂.

- Артем, он же повыше тебя 😂.

Следом Артем сделал свое заявление, где в шутливой форме сказал, что будет держать Керимова "чисто на джебе".

Все с юмором и без каких-то грязных трештоковских уловок. Некоторые раскритиковали Резникова за то, что тот вместо раскрути поединка с бойцом из своей весовой категории решил согласиться на битву с тем, кто выступает в весе до 61,2 килограмма.

Но со стороны не все поддержали взаимный посыл двух бойцов раскручивать поединок через юмор. К примеру, чемпион Eagle FC Дакаев не очень любезно отозвался в сторону Резникова:

МД: Артем, на джебе можно держать как раз-таки тебя.

АР: Мехди, ля, ты куда лезешь? Не с тобой общение идет.

МД: Ты обращаешься к моему одноклубнику и мне решать, куда лезть, а куда нет. А ты в свою очередь оставь в покое ребят, которые ниже тебя на две категории, подерись в своем весе и не жди легких проходных боев, просто подерись, делай, как все воины лиги АСА, бери кого дадут и дерись.

АР: Ты вообще о чем? Ты на спаррингах пропустил, что ли? Во-первых, я не обращаюсь, я отвечаю на вызов, во-вторых, мы с ним в личке поговорили нормально и все обсудили, в-третьих, я дерусь не с ним, а в гран-при АСА.

В-четвертых, когда кто-то с кем-то общается, ты не фанат, а боец, не должен быть подсевалой, который три копейки вставляет, не зная вообще сути и в каких отношениях мы с Рустамом. Я не к тебе обращался, так что мне писать не надо. А если есть какие-то претензии, то можешь всегда написать в личку, а не цирк на показуху устраивать.

МД: Подсевалой ты стал, когда вовсю отказывался сделать реванш с Юсуфом (Раисовым)! Да, я боец, и провел три боя, пока ты тут сидел и писал комментарии такого рода!

АР: Тебя не должно касаться, что я делаю: сижу, стою или дерусь. Подсевало тот, кто подсевает, когда другие общаются. И тебя также не должна волновать моя карьера, я имею право отказаться, если меня не устраивает гонорар или какие-нибудь условия. Если есть претензии, можешь набрать или подойти и сказать.

МД: Ты прав, твоя карьера и ты подписывал контракт, но не суть. А подсевалой в таком случае ты был между Раисовым и Асланбеком Бадаевым (вице-президент АСА. - Прим. ред.). Я спорить с тобою не собираюсь тут, ты не подумай, что у меня личная неприязнь к тебе. А так, я тоже доступен 24/7.

АР: Долго думал, что написать? Я не был между кем-то, общался в тот момент в прямом эфире по просьбе Асланбека. А вот ты сейчас подсевало между мной и Рустамом. В следующий раз просто захочешь что-то написать - пиши мне в личку.

Таким образом, у Резникова появилось сразу двое потенциальных соперников. В первую очередь - это вариант встретиться с Керимовым в гран-при АСА, а во вторую - возможный поединок с Дакаевым в будущем.

Сейчас Мехди идет на серии из семи побед подряд. В конце 2020 года он стал чемпионом Eagle FC, а в 2021-м провел две успешные защиты пояса. Дакаев, как и Керимов, является представителем клуба "Ахмат".

Напомним, ранее стало известно об участии Резникова в гран-при легковесов АСА. Свой последний поединок Артем провел в сентябре 2020 года, победив Юсуфа Раисова.

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Метки:
MMA Eagle FC Резников Артем Казахстан Россия

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