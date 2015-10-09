Топовый турнир с громкими боями казахов: фанатов ММА ждёт грандиозное событие

В пятницу, 9 января, казахстанских любителей ММА ждёт первый крупный турнир в 2026 году со своими соотечественниками в карде. Речь идёт об ивенте АСА 198, в главном карде которого выступят сразу двое казахстанцев. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом подробнее.

Предстоящее бойцовское событие состоится 9 января в Грозном (Республика Чечня, Россия). В главном карде пройдут поединки с участием казахстанцев Кайрата Ахметова (27-2) и Асылжана Бакытжанулы (17-6). Всего на этом турнире запланировано 17 поединков.

Дебют в АСА: Ахметов проведёт первый бой с 2023 года

Звезда казахстанского ММА Ахметов дебютирует в российской организации на этом январском турнире. Экс-чемпион ONE Championship не проводил бои с мая 2023 года. Сейчас 38-летний файтер идёт на серии из шести побед, и он намерен громко заявить о себе в АСА.

Соперником Кайрата будет местный 30-летний боец легчайшего дивизиона Мансур Хатуев (16-5), который почти всю свою карьеру провёл в лиге АСА. Сейчас россиянин идёт на серии из трёх побед, две из которых он добыл в 2025 году. Причём в двух последних поединках он удосрочил соперников путём удушения.

Они выйдут в клетку вторыми с начала главного карда. Ориентировочное время начала поединка Ахметов - Хатуев - 23:30 по казахстанскому времени.

Бакытжанулы нацелен на взлёт в топ-10

Следом состоится бой в полутяжёлом весе, ещё одно противостояние бойцов из Казахстана и России. 35-летний Бакытжанулы встретится с чеченским бойцом - 31-летним Сулимом Баталовым (9-1). Поединок начнётся ориентировочно в 00:00 по казахстанскому времени.

В прошлом году Асылжан вернулся в ростер АСА, проиграв единогласным решением Григору Матевосяну. Но в сентябре он вернулся на победную тропу, в главном поединке АСА 192 победив решением Евгения Ерохина. Теперь казахстанец постарается впервые с 2023 года выйти на серию побед.

Но сделать это не так просто, так как Баталов будет драться перед родной публикой. Сулим - воспитанник лиги АСА, который все поединки провёл под эгидой этой организации. К лету 2025 года у него был идеальный рекорд 9-0, но на ивенте АСА 189 он единогласным решением проиграл Эльмару Гасанову.

Для Бакытжанулы это отличная возможность сделать рывок в рейтинге. Сейчас казахстанец занимает 11-е место в дивизионе до 93 килограммов, а вот его соперник располагается на седьмой строчке. В этом же весе топ-10 замыкает другой казахстанец Евгений Егембердиев (13-5).

Бонус: представляющий Казахстан чеченец в погоне за поясом

После двух подряд боёв с участием казахстанцев зрителей ждут только титульные поединки. Сначала за пояс временного чемпиона в лёгком весе поспорят россиянин Дауд Шайхаев (18-5-1) и бразилец Хердесон Батиста (22-7), а затем основной титул в полулёгкой категории в реванше разыграют россияне Ислам Омаров (16-0) и Алихан Сулейманов (17-3).

В 2023 году Омаров и Сулейманов уже бились в титульном поединке, и тогда победу техническим нокаутом во втором раунде одержал непобеждённый дагестанец. Но спустя два с половиной года чеченский файтер вновь получил титульный шанс и готов взять реванш.

Сулейманов известен и своим тёплым отношением к Казахстану. Он говорил, что "тоже представляет Казахстан" и просил не давать ему казахстанских соперников.

