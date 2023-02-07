Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Единоборства MMA

Автор:

Комментарии

Его техника очаровывает. Небитый казахстанец удивил российских фанатов и "разорил" букмекеров

Его техника очаровывает. Небитый казахстанец удивил российских фанатов и "разорил" букмекеров
©"Наше дело"

Непобежденный казахстанский боец ММА Магомед Кабардиев (10-0) продолжает прогрессировать с каждым поединком. Благодаря победе в полуфинале Гран-при промоушена "Наше дело" легковес обрел популярность и среди российских зрителей. Корреспондент Vesti.kz - о том, чем же Кабардиев так нравится фанатам.

В полуфинале звездного Гран-при 27-летний боец единогласным решением судей победил 34-летнего Максима Дивнича, бывшего чемпиона M-1 Global. С самого начала боя Магомед действовал в свойственной для себе манере - расслабленно, но очень уверенно. Дивнич явно был не готов к технике соперника, причем как в стойке, так и в борьбе.

Лишь в третьей пятиминутке у россиянина стало получаться больше по той причине, что казахстанец подустал. Но концовку раунда своими красивыми ударами, оставленными, как говорится, "на десерт", забрал именно Кабардиев. 

Действия и технику чемпиона NAIZA оценили и комментировавшие этот бой профессиональные бойцы Вагаб Вагабов и Эдуард Вартанян. Второй, кстати говоря, является соперником другого казахстанского легковеса Артема Резникова по финалу Гран-при лиги АСА.

Школа ушу-саньда, красивая ударная техника ногами, подсечки в стиле Забита Магомедшарипова - все это Кабардиев показал за бой с известным и опытным Дивничем. И нужно отдать должное Магомеду, ведь он вышел на этот бой на коротком уведомлении, согласившись поучаствовать в Гран-при за несколько недель до его старта. 

Поэтому после боя Кабардиев попросил лигу дать ему время для прохождения полного лагеря перед финалом, чтобы показать свой уровень в полном объеме. В битве за пояс казахстанцу предстоит встретиться с победителем боя между Мохаммадом Хейбати (4-2) и Александром Грозиным (20-4-1). Причем оба смотрели за поединком Кабардиева вживую, и оба в душе хотели видеть победу Дивнича.

Хейбати уже дважды дрался с Максимом, и оба раза проиграл решением. Правда, "Персидский дагестанец" не согласен с вердиктами судей, поэтому и ждал возможности вновь подраться с Дивничем. Что касается Грозина, то он на пресс-конференции говорил о желании провести финал с Максимом, чьи бои видел ранее.

До боя с Дивничем Кабардиева считали андердогом, а многие зрители "Нашего дела" ждали уверенной победы россиянина. И проблема здесь была в том, что в России толком не знали, кто такой Кабардиев.

Теперь кажется, что Магомед с первого же боя влюбил в себя многих зрителей. На Instagram-аккаунт бойца за последние дни подписалось несколько тысяч новых пользователей, а нейтральные зрители турнира в соцсетях восхищаются мастерством небитого казахстанца.

Вряд ли букмекеры повторят свою ошибку в финале. Теперь сложно сказать, когда коэффициент на победу Кабардиева где-либо будет превышать значение 3.

Отметим, что второй полуфинал Гран-при состоится этой весной, а приблизительных дат проведения финала пока нет.

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
MMA NAIZA Казахстан Кабардиев Магомед Россия Москва Резников Артем

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 13:16
MMA
МакГрегор возвращается в клетку. Чего ждать от главной звезды ММА? МакГрегор возвращается в клетку. Чего ждать от главной звезды ММА?
Сегодня , 11:27
MMA
Его техника очаровывает. Небитый казахстанец удивил российских фанатов и "разорил" букмекеров Его техника очаровывает. Небитый казахстанец удивил российских фанатов и "разорил" букмекеров
Сегодня , 08:32
MMA
"Продолжишь бить слабых соперников?". Чемпионка мира бросила вызов Фирузе Шариповой "Продолжишь бить слабых соперников?". Чемпионка мира бросила вызов Фирузе Шариповой
Вчера , 20:59
MMA
Непобежденный боец из Казахстана сделал дерзкое заявление Непобежденный боец из Казахстана сделал дерзкое заявление
Вчера , 15:30
MMA
Главное событие выходных: в октагоне встретятся два лучших бойца UFC прямо сейчас Главное событие выходных: в октагоне встретятся два лучших бойца UFC прямо сейчас
5 февраля, 14:51
MMA
Главный бой турнира UFC завершился в первом раунде Главный бой турнира UFC завершился в первом раунде
5 февраля, 14:00
MMA
"Скромного финишера" эффектно нокаутировали на турнире UFC "Скромного финишера" эффектно нокаутировали на турнире UFC
5 февраля, 13:40
MMA
Сколько заработал Федор Емельяненко за прощальный бой в ММА Сколько заработал Федор Емельяненко за прощальный бой в ММА
5 февраля, 11:47
MMA
Шавкат Рахмонов вылетел на бой с топовым соперником UFC Шавкат Рахмонов вылетел на бой с топовым соперником UFC
5 февраля, 10:27
MMA
Видео поражения Федора Емельяненко нокаутом в бою-реванше Видео поражения Федора Емельяненко нокаутом в бою-реванше
5 февраля, 10:04
MMA
Федор Емельяненко нокаутом проиграл чемпионский бой и завершил карьеру Федор Емельяненко нокаутом проиграл чемпионский бой и завершил карьеру
5 февраля, 08:19
MMA
Жутким нокаутом завершился бой на Bellator 290 Жутким нокаутом завершился бой на Bellator 290
4 февраля, 23:52
MMA
Непобежденный казахстанец вышел в финал звездного Гран-при Непобежденный казахстанец вышел в финал звездного Гран-при
4 февраля, 19:59
MMA
Соперник Резникова по финалу Гран-при дал прогноз на последний бой Емельяненко Соперник Резникова по финалу Гран-при дал прогноз на последний бой Емельяненко
4 февраля, 15:50
MMA
Непобежденный казахстанец против звезды поп-ММА: прямая трансляция полуфинала Гран-при Непобежденный казахстанец против звезды поп-ММА: прямая трансляция полуфинала Гран-при
3 февраля, 20:23
MMA
Несбывшаяся мечта UFC и многолетний конфликт с родным братом: пять фактов о Федоре Емельяненко Несбывшаяся мечта UFC и многолетний конфликт с родным братом: пять фактов о Федоре Емельяненко
2 февраля, 12:45
MMA
Испытание для непобежденного казахстанца: минус год карьеры и отобранный пояс Испытание для непобежденного казахстанца: минус год карьеры и отобранный пояс
1 февраля, 11:37
MMA
"Не вижу соперников". Небитый казахстанец намерен сорвать куш на гран-при в России "Не вижу соперников". Небитый казахстанец намерен сорвать куш на гран-при в России
31 января, 13:59
MMA
Место в топ-15? Казахстан оказался в рейтинге самых успешных стран в UFC Место в топ-15? Казахстан оказался в рейтинге самых успешных стран в UFC
31 января, 13:32
MMA
Рвущийся в UFC небитый кыргыз из Казахстана устроил мощный трешток с бразильцем Рвущийся в UFC небитый кыргыз из Казахстана устроил мощный трешток с бразильцем
31 января, 11:29
MMA
У Фирузы Шариповой и Артема Резникова роман? У Фирузы Шариповой и Артема Резникова роман?
30 января, 14:05
MMA
Удивил всех несколько раз. Почему казах из UFC может остаться без реванша? Удивил всех несколько раз. Почему казах из UFC может остаться без реванша?
30 января, 11:40
MMA
Топовый боец UFC назвал сумму за реванш с "Казахом" Топовый боец UFC назвал сумму за реванш с "Казахом"
30 января, 00:00
MMA
Стал известен максимальный гонорар бойцов в казахстанских лигах MMA Стал известен максимальный гонорар бойцов в казахстанских лигах MMA
29 января, 23:00
MMA
Два миллиарда. Назван финансовый оборот в казахстанском MMA Два миллиарда. Назван финансовый оборот в казахстанском MMA
26 января, 16:52
MMA
Кандидат в UFC из Казахстана сделал прогноз на бой Рахмонова Кандидат в UFC из Казахстана сделал прогноз на бой Рахмонова
26 января, 15:01
MMA
Недосягаемый Головкин и прогрессирующая Рыбакина. Сколько зарабатывают главные звезды казахстанского спорта Недосягаемый Головкин и прогрессирующая Рыбакина. Сколько зарабатывают главные звезды казахстанского спорта
26 января, 10:30
MMA
"Поймать бы этого гада". Резников высказался о краже во время отпуска "Поймать бы этого гада". Резников высказался о краже во время отпуска
25 января, 23:44
MMA
Появилась информация о бое казахстанского актера со скандальным российским файтером Появилась информация о бое казахстанского актера со скандальным российским файтером
25 января, 11:43
MMA
Кандидат в UFC из Казахстана обставил Жалгаса Жумагулова Кандидат в UFC из Казахстана обставил Жалгаса Жумагулова

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus