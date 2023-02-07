Его техника очаровывает. Небитый казахстанец удивил российских фанатов и "разорил" букмекеров

Непобежденный казахстанский боец ММА Магомед Кабардиев (10-0) продолжает прогрессировать с каждым поединком. Благодаря победе в полуфинале Гран-при промоушена "Наше дело" легковес обрел популярность и среди российских зрителей. Корреспондент Vesti.kz - о том, чем же Кабардиев так нравится фанатам.

В полуфинале звездного Гран-при 27-летний боец единогласным решением судей победил 34-летнего Максима Дивнича, бывшего чемпиона M-1 Global. С самого начала боя Магомед действовал в свойственной для себе манере - расслабленно, но очень уверенно. Дивнич явно был не готов к технике соперника, причем как в стойке, так и в борьбе.

Лишь в третьей пятиминутке у россиянина стало получаться больше по той причине, что казахстанец подустал. Но концовку раунда своими красивыми ударами, оставленными, как говорится, "на десерт", забрал именно Кабардиев.

Действия и технику чемпиона NAIZA оценили и комментировавшие этот бой профессиональные бойцы Вагаб Вагабов и Эдуард Вартанян. Второй, кстати говоря, является соперником другого казахстанского легковеса Артема Резникова по финалу Гран-при лиги АСА.

Школа ушу-саньда, красивая ударная техника ногами, подсечки в стиле Забита Магомедшарипова - все это Кабардиев показал за бой с известным и опытным Дивничем. И нужно отдать должное Магомеду, ведь он вышел на этот бой на коротком уведомлении, согласившись поучаствовать в Гран-при за несколько недель до его старта.

Поэтому после боя Кабардиев попросил лигу дать ему время для прохождения полного лагеря перед финалом, чтобы показать свой уровень в полном объеме. В битве за пояс казахстанцу предстоит встретиться с победителем боя между Мохаммадом Хейбати (4-2) и Александром Грозиным (20-4-1). Причем оба смотрели за поединком Кабардиева вживую, и оба в душе хотели видеть победу Дивнича.

Хейбати уже дважды дрался с Максимом, и оба раза проиграл решением. Правда, "Персидский дагестанец" не согласен с вердиктами судей, поэтому и ждал возможности вновь подраться с Дивничем. Что касается Грозина, то он на пресс-конференции говорил о желании провести финал с Максимом, чьи бои видел ранее.

До боя с Дивничем Кабардиева считали андердогом, а многие зрители "Нашего дела" ждали уверенной победы россиянина. И проблема здесь была в том, что в России толком не знали, кто такой Кабардиев.

Теперь кажется, что Магомед с первого же боя влюбил в себя многих зрителей. На Instagram-аккаунт бойца за последние дни подписалось несколько тысяч новых пользователей, а нейтральные зрители турнира в соцсетях восхищаются мастерством небитого казахстанца.

Вряд ли букмекеры повторят свою ошибку в финале. Теперь сложно сказать, когда коэффициент на победу Кабардиева где-либо будет превышать значение 3.

Отметим, что второй полуфинал Гран-при состоится этой весной, а приблизительных дат проведения финала пока нет.

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