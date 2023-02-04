Непобежденный казахстанец вышел в финал звездного Гран-при

Казахстанский боец легкого веса Магомед Кабардиев (9-0) выступил в полуфинале звездного международного Гран-при промоушена "Наше дело", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником в поединке, который состоялся в Москве, был россиянин Максим Дивнич (15-6).

Кабардиев, который значился андердогом у букмекеров, выиграл этот поединок единогласным решением судей и вышел в финал Гран-при.

Отметим, что 27-летний Кабардиев является действующим чемпионом лиги NAIZA в легком весе. Что касается 34-летнего Дивнича, то в прошлом он становился чемпионом известной организации M-1 Global.

Напомним, что во втором полуфинале весной выявят сильнейшего Мохаммада Хейбати (4-2), известного как "Персидский дагестанец", и Александра Грозина (20-4-1).

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