Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Единоборства MMA
Комментарии

Непобежденный боец из Казахстана сделал дерзкое заявление

Непобежденный боец из Казахстана сделал дерзкое заявление
©instagram.com/kabardiev_mvp/

Казахстанский боец Магомед Кабардиев после выхода в финал гран-при "Наше Дело" рассказал о статусе андердога и сопернике по финалу, сообщает Sports.ru. В полуфинальном поединке в Москве Кабардиев одолел россиянина Максима Дивнича.

Кабардиев, который значился андердогом у букмекеров, выиграл этот поединок единогласным решением судей и вышел в финал Гран-при.

"Я выходил конкретным андердогом, букмекеры принимали с коэффициентом 3,4. Не могу сказать, что меня это раздражало, его знают в России, меня нет, но не такая же разница. У меня есть тренер, который поставил геймплан, все отработки, которые были три недели до моя, они все и стали ключами под Макса. Я даже не смотрел его бои, тренер сам посмотрел, составил геймплан. Результат на лицо. Что касается финала, я уже говорил, что пусть хоть оба выйдут по очереди по 2,5 минуты в раунде. Дайте мне полноценный лагерь, хотя бы полтора месяца, просто к Дивничу я готовился лишь 3 недели. Я выше уровнем и Грозина и Хейбати. Я не хочу их занизить или относиться к ним с высока, но у меня такая позиция по ним. Хейбати дрался против моего одноклубника Муратбека Касымбая, этот бой я смотрел. Так что получается на них троих и Дивнича, я посмотрел один бой", - заявил Кабардиева.

Отметим, что 27-летний Кабардиев является действующим чемпионом лиги NAIZA в легком весе. Что касается 34-летнего Дивнича, то в прошлом он становился чемпионом известной организации M-1 Global.

Напомним, что во втором полуфинале весной выявят сильнейшего Мохаммада Хейбати, известного как "Персидский дагестанец", и Александра Грозина.

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Кабардиев Магомед MMA

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 20:59
MMA
Непобежденный боец из Казахстана сделал дерзкое заявление Непобежденный боец из Казахстана сделал дерзкое заявление
Сегодня , 15:30
MMA
Главное событие выходных: в октагоне встретятся два лучших бойца UFC прямо сейчас Главное событие выходных: в октагоне встретятся два лучших бойца UFC прямо сейчас
Вчера , 14:51
MMA
Главный бой турнира UFC завершился в первом раунде Главный бой турнира UFC завершился в первом раунде
Вчера , 14:00
MMA
"Скромного финишера" эффектно нокаутировали на турнире UFC "Скромного финишера" эффектно нокаутировали на турнире UFC
Вчера , 13:40
MMA
Сколько заработал Федор Емельяненко за прощальный бой в ММА Сколько заработал Федор Емельяненко за прощальный бой в ММА
Вчера , 11:47
MMA
Шавкат Рахмонов вылетел на бой с топовым соперником UFC Шавкат Рахмонов вылетел на бой с топовым соперником UFC
Вчера , 10:27
MMA
Видео поражения Федора Емельяненко нокаутом в бою-реванше Видео поражения Федора Емельяненко нокаутом в бою-реванше
Вчера , 10:04
MMA
Федор Емельяненко нокаутом проиграл чемпионский бой и завершил карьеру Федор Емельяненко нокаутом проиграл чемпионский бой и завершил карьеру
Вчера , 08:19
MMA
Жутким нокаутом завершился бой на Bellator 290 Жутким нокаутом завершился бой на Bellator 290
4 февраля, 23:52
MMA
Непобежденный казахстанец вышел в финал звездного Гран-при Непобежденный казахстанец вышел в финал звездного Гран-при
4 февраля, 19:59
MMA
Соперник Резникова по финалу Гран-при дал прогноз на последний бой Емельяненко Соперник Резникова по финалу Гран-при дал прогноз на последний бой Емельяненко
4 февраля, 15:50
MMA
Непобежденный казахстанец против звезды поп-ММА: прямая трансляция полуфинала Гран-при Непобежденный казахстанец против звезды поп-ММА: прямая трансляция полуфинала Гран-при
3 февраля, 20:23
MMA
Несбывшаяся мечта UFC и многолетний конфликт с родным братом: пять фактов о Федоре Емельяненко Несбывшаяся мечта UFC и многолетний конфликт с родным братом: пять фактов о Федоре Емельяненко
2 февраля, 12:45
MMA
Испытание для непобежденного казахстанца: минус год карьеры и отобранный пояс Испытание для непобежденного казахстанца: минус год карьеры и отобранный пояс
1 февраля, 11:37
MMA
"Не вижу соперников". Небитый казахстанец намерен сорвать куш на гран-при в России "Не вижу соперников". Небитый казахстанец намерен сорвать куш на гран-при в России
31 января, 13:59
MMA
Место в топ-15? Казахстан оказался в рейтинге самых успешных стран в UFC Место в топ-15? Казахстан оказался в рейтинге самых успешных стран в UFC
31 января, 13:32
MMA
Рвущийся в UFC небитый кыргыз из Казахстана устроил мощный трешток с бразильцем Рвущийся в UFC небитый кыргыз из Казахстана устроил мощный трешток с бразильцем
31 января, 11:29
MMA
У Фирузы Шариповой и Артема Резникова роман? У Фирузы Шариповой и Артема Резникова роман?
30 января, 14:05
MMA
Удивил всех несколько раз. Почему казах из UFC может остаться без реванша? Удивил всех несколько раз. Почему казах из UFC может остаться без реванша?
30 января, 11:40
MMA
Топовый боец UFC назвал сумму за реванш с "Казахом" Топовый боец UFC назвал сумму за реванш с "Казахом"
30 января, 00:00
MMA
Стал известен максимальный гонорар бойцов в казахстанских лигах MMA Стал известен максимальный гонорар бойцов в казахстанских лигах MMA
29 января, 23:00
MMA
Два миллиарда. Назван финансовый оборот в казахстанском MMA Два миллиарда. Назван финансовый оборот в казахстанском MMA
26 января, 16:52
MMA
Кандидат в UFC из Казахстана сделал прогноз на бой Рахмонова Кандидат в UFC из Казахстана сделал прогноз на бой Рахмонова
26 января, 15:01
MMA
Недосягаемый Головкин и прогрессирующая Рыбакина. Сколько зарабатывают главные звезды казахстанского спорта Недосягаемый Головкин и прогрессирующая Рыбакина. Сколько зарабатывают главные звезды казахстанского спорта
26 января, 10:30
MMA
"Поймать бы этого гада". Резников высказался о краже во время отпуска "Поймать бы этого гада". Резников высказался о краже во время отпуска
25 января, 23:44
MMA
Появилась информация о бое казахстанского актера со скандальным российским файтером Появилась информация о бое казахстанского актера со скандальным российским файтером
25 января, 11:43
MMA
Кандидат в UFC из Казахстана обставил Жалгаса Жумагулова Кандидат в UFC из Казахстана обставил Жалгаса Жумагулова
25 января, 07:49
MMA
Уроженца Казахстана включили в уникальный рейтинг бойцов UFC Уроженца Казахстана включили в уникальный рейтинг бойцов UFC
24 января, 23:29
MMA
"Казахстанский Сехудо" узнал дату боя за титул с непобежденным бойцом "Казахстанский Сехудо" узнал дату боя за титул с непобежденным бойцом
24 января, 14:31
MMA
"Наша цель - не просто попасть, а взять титул!". Команда Азата Максума - об UFC "Наша цель - не просто попасть, а взять титул!". Команда Азата Максума - об UFC

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus