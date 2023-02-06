Непобежденный боец из Казахстана сделал дерзкое заявление

Казахстанский боец Магомед Кабардиев после выхода в финал гран-при "Наше Дело" рассказал о статусе андердога и сопернике по финалу, сообщает Sports.ru. В полуфинальном поединке в Москве Кабардиев одолел россиянина Максима Дивнича.

Кабардиев, который значился андердогом у букмекеров, выиграл этот поединок единогласным решением судей и вышел в финал Гран-при.

"Я выходил конкретным андердогом, букмекеры принимали с коэффициентом 3,4. Не могу сказать, что меня это раздражало, его знают в России, меня нет, но не такая же разница. У меня есть тренер, который поставил геймплан, все отработки, которые были три недели до моя, они все и стали ключами под Макса. Я даже не смотрел его бои, тренер сам посмотрел, составил геймплан. Результат на лицо. Что касается финала, я уже говорил, что пусть хоть оба выйдут по очереди по 2,5 минуты в раунде. Дайте мне полноценный лагерь, хотя бы полтора месяца, просто к Дивничу я готовился лишь 3 недели. Я выше уровнем и Грозина и Хейбати. Я не хочу их занизить или относиться к ним с высока, но у меня такая позиция по ним. Хейбати дрался против моего одноклубника Муратбека Касымбая, этот бой я смотрел. Так что получается на них троих и Дивнича, я посмотрел один бой", - заявил Кабардиева.

Отметим, что 27-летний Кабардиев является действующим чемпионом лиги NAIZA в легком весе. Что касается 34-летнего Дивнича, то в прошлом он становился чемпионом известной организации M-1 Global.

Напомним, что во втором полуфинале весной выявят сильнейшего Мохаммада Хейбати, известного как "Персидский дагестанец", и Александра Грозина.

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