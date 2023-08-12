Супербой Маска и Цукерберга состоится в 2024 году. Известна причина.

Стало известно, почему супербой между знаменитыми предпринимателями Илоном Маском и Марком Цукербергом состоится не раньше 2024 года, передает корреспондент Vesti.kz.
Все дело в том, что у Маска есть определенные проблемы со здоровьем. Об этом мультимилиардер сообщил в своем твиттере.
"В понедельник я провел три часа в аппарате МРТ. Проблема в том, что моя правая лопатка трется о ребра, что требует небольшой операции. Восстановление займет несколько месяцев", - отметил Маск.
Ранее глава UFC Дана Уайт раскрыл подробности организации поединка.
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