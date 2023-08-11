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Глава UFC рассказал об организации боя Маск - Цукерберг

Глава UFC рассказал об организации боя Маск - Цукерберг
©социальные сети

Президент UFC Дана Уайт рассказал о переговорах по поводу организации поединка между знаменитыми предпринимателями Илоном Маском и Марком Цукербергом. В качестве место проведения рассматривается итальянский Колизей.

"У меня была встреча с министром культуры Италии начет организация боя в Колизее в случае, если он состоится. Поединок прошел бы по правилам ММА. Никаких стероидов. Мы проверим этих парней. 

Цукерберг серьезно относится к этому. Он большой поклонник UFC, много тренируется и вообще любит ММА.

Илон рос, занимаясь дзюдо, он в нем действительно хорош. Это один из тех боев, для которых я бы сделал убийственный андеркард. Тонны отличных поединков, а их бой стал бы главным событием. Только подумайте, насколько грандиозной получится эта битва!" - сказал Уайт в интервью YouTube-каналу Hotboxin' with Mike Tyson.

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